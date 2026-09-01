Hospital Garrahan: el Gobierno echó a una delegada sindical por no ir a trabajar durante un año.

Las autoridades del Hospital Garrahan resolvieron este martes desvincular a Norma Lezana, nutricionista y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). Un proceso sumarial verificó que que la profesional no atendió pacientes durante todo el 2025.

La decisión, de todos modos, está supeditada a la determinación que tome la Justicia respecto del pedido para que le quiten la tutela sindical de la cual Lezana goza por el hecho de ser gremialista.

Por qué desvincularon a la delegada sindical del Garrahan

Los tutelados gremiales pueden, por convenio, dedicarle hasta 10 horas mensuales a los asuntos gremiales. Sin embargo, no hay registros de atención a pacientes durante el 2025, por lo que la conclusión de las autoridades es que no cumplió ni siquiera con el mínimo de horas requeridas y que en consencuencia merece el despido.

Según consta en un comunicado, para poder sustanciar el sumario administrativo se le tomaron testimonios a trabajadores del hospital que comentaron sobre el desempeño laboral de Lezana.

Lezana fue partícipe de la toma de la oficina de la Dirección Médica del hospital.

“De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”, señalaron.

Durante el año pasado, Lezana tuvo un alto perfil durante el proceso más álgido de medidas de fuerza gremial, que incluyeron numerosos paros y abrazos simbólicos, para mejorar las condiciones de trabaja del plantel, y fue partícipe de la toma de la oficina de la Dirección Médica del hospital.

La médica dice que seguirá asistiendo a su puesto

Lezana sostuvo en su cuenta de Instagram que no fue notificada. Por este motivo, aseguró que seguirá yendo al centro de salud mientras la Justicia no resuelva su tutela sindical.

La nustricionista respondió: “No estoy despedida porque no fui notificada”. En el mismo mensaje, agregó: “Por eso, del hospital no me saca ninguna intervención; voy a seguir yendo todos los días como hace 39 años”.