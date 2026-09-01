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Proyecciones

Leading case

Los cuatro bancos argentinos cotizantes mejoraron su rentabilidad en el segundo trimestre sin que el negocio de intermediación haya aportado nada a esa mejora.

El resultado provino de la misma combinación en todos los casos: un costo de fondeo que bajó más rápido que el rendimiento de los activos, una pérdida monetaria menor por la desaceleración de la inflación y cargos por incobrabilidad que dejaron de crecer.

“Con esa lectura tomamos posición en Banco Macro, el más sólido del grupo en el trimestre, y sumamos Supervielle por el recorrido que dejan su plan de eficiencia y su descuento de valuación”, revela un informe de research de Delphos Investment.

Rentabilidad

La mejora de rentabilidad fue de composición, no de negocio: en los cuatro bancos el resultado operativo quedó plano o cedió, y la ganancia creció por tesorería y previsiones que dejaron de subir.

Macro lo expuso con más claridad que nadie: su resultado neto por intereses cayó 1% y el operativo también, mientras la ganancia subió 39%. En BBVA el resultado operativo cedió 5,3% y la ganancia trepó 44,6%.

El crédito creció menos de lo esperado y casi enteramente en dólares, lo que obligó a una revisión generalizada de proyecciones.

El total avanzó 4% en Galicia, 3% en Macro y 2,1% en BBVA, y cayó 1,4% en Supervielle, pero la apertura por moneda cambia la lectura: en Galicia la cartera en pesos se contrajo 4% contra un alza de 19% en moneda extranjera, y en Supervielle los pesos cayeron 3,6% contra 6,3% arriba en dólares.

Proyecciones

Macro recortó su proyección de crecimiento real de préstamos a un rango de 2% a 5%, Supervielle y Galicia a uno de 10% a 15%, y BBVA fue el único que la ratificó. El mix tiene costo: el margen en pesos ronda 20% y el de dólares apenas 3% a 4%.

Alan Feldman, Research Strategic de Criteria, revela en un informe que VALO, por su parte, cerró un trimestre sólido, con un resultado integral de $ 25.536 millones, un retorno sobre patrimonio de 17,9% y morosidad por debajo del 0,5%, liderando a sus pares en rentabilidad y eficiencia.

Leading case

La transformación hacia banca corporativa es verificable, con el crédito comercial creciendo 65% interanual sin ceder calidad de cartera, y el negocio de fondos acelerando: “La mejora del resultado financiero se explica por la revaluación de la cartera de títulos”.

“Para el inversor local, el caso se trata del de un banco con una franquicia difícil de replicar en fiducia y custodia, junto a métricas de retorno que son de las mejores del sistema financiero argentino (ROE, ROA y eficiencia en costos), construyendo un segundo motor de crédito corporativo, a múltiplos que no parecen exigentes cuando se los compara con el resto de los bancos locales”, advierte el reporte de Criteria.