La empresa brasileña Softplan, en alianza con IAFIS, ganó una licitación para implementar una plataforma única de proceso judicial electrónico en la Justicia Laboral del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La adjudicación fue anunciada en exclusiva a El Cronista durante el Startup Summit 2026, realizado en Florianópolis, Brasil, un encuentro de innovación y startups orientado a vincular plataformas digitales brasileñas con otros mercados.

El contrato comprende la implementación y puesta en operación del sistema, además de los servicios de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma durante 22 meses .

La contratación fue gestionada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y tiene como objetivo integrar en un mismo entorno digital las distintas etapas y organismos que intervienen en los procesos judiciales.

Una plataforma para integrar el sistema judicial

Uno de los principales desafíos de la implementación será la unificación tecnológica de las instituciones que participan en el sistema judicial porteño.

La plataforma deberá integrar bajo una misma arquitectura los sistemas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los juzgados y las cámaras de apelaciones, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Tutelar y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actualmente, cada organismo opera con sus propias herramientas digitales, por lo que la información debe transferirse de una plataforma a otra a medida que el expediente avanza por las distintas instancias del proceso judicial.

Cómo funcionará el nuevo sistema

La plataforma deberá cubrir el ciclo de vida de los procesos judiciales, desde la presentación de demandas por parte de abogados y ciudadanos hasta los módulos de gestión interna utilizados por magistrados y servidores.

Entre las funciones previstas se encuentran la administración de procesos digitales, el modelado de flujos automatizados de trabajo, la programación de audiencias, la distribución electrónica de procesos y el análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.

La unificación también busca evitar que la información circule y se duplique en plataformas diferentes.

Abogados y ciudadanos utilizarán el mismo entorno digital para interactuar con las instituciones involucradas, habilitados por una única puerta de acceso al Poder Judicial de la ciudad.

Inteligencia artificial e infraestructura en la nube

El proyecto contempla un asistente de inteligencia artificial destinado a magistrados y servidores. La herramienta podrá responder consultas en lenguaje natural mediante modelos avanzados de lenguaje. También podrá utilizarse para generar resúmenes procesales, organizar información y brindar apoyo durante las audiencias .

Según explicaron desde la compañía, el Consejo de la Magistratura aprobó recientemente directrices para el uso responsable de inteligencia artificial en el Poder Judicial, pero siempre con supervisión humana.

Los plazos de la llegada de Softplan a la Justicia porteña

La meta es que la plataforma se encuentre plenamente operativa en un plazo de hasta 200 días.

La estimación inicial contempla el ingreso de cerca de 5.000 procesos nuevos por mes, equivalentes a entre 200 y 300 acciones diarias.

En un escenario de expansión, el sistema tendrá capacidad para atender hasta 60.000 abogados como usuarios externos.

La experiencia de Softplan en América Latina

En Brasil, las soluciones de Softplan para el Poder Judicial alcanzaron a más de 108 millones de personas en 22 estados durante 2025. La tecnología también se utiliza en el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo.

La empresa participa además en proyectos de digitalización judicial en Perú y Colombia. En Perú, la modernización del sistema comprende 34 cortes superiores, más de 18.000 usuarios y cerca de 1.700 organizaciones.

En Colombia, la tecnología apoya desde 2019 la gestión de los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“La transformación digital de la Justicia es un proceso estructural en toda América Latina. Estos cambios pueden ayudar a hacer que las instituciones sean más eficientes, transparentes y accesibles para la sociedad”, completa Márcio Santana, CEO de Softplan.