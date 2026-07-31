El máximo tribunal evalúa si los recursos de las cuentas individuales de retiro entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos deben considerarse ingresos gravados con ISR o si pueden equipararse a una herencia o legado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso bajo análisis un tema que puede afectar a los beneficiarios de trabajadores fallecidos: si el dinero recibido de una cuenta AFORE debe pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR). La discusión gira en torno al tratamiento fiscal que corresponde dar a estos recursos cuando son entregados tras la muerte del titular.

El debate enfrenta dos criterios judiciales distintos sobre si este dinero debe considerarse un ingreso gravable o si puede recibir el mismo tratamiento que una herencia o legado . Aunque la mayoría de las ministras y los ministros se inclinó por considerarlo no gravable, la Corte retiró el asunto para elaborar un nuevo proyecto.

El máximo tribunal evalúa si los recursos de las cuentas individuales de retiro entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos deben considerarse ingresos gravados con ISR o si pueden equipararse a una herencia o legado.

Nuevo fallo | ¿Qué analiza la Suprema Corte sobre las AFORE?

El Pleno de la Suprema Corte inició el análisis de la Contradicción de Criterios 49/2026, relacionada con el tratamiento fiscal de los recursos de las cuentas individuales de retiro que reciben las personas beneficiarias de trabajadores fallecidos.

El punto central es determinar si el dinero entregado por una AFORE debe pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando llega a manos de los beneficiarios tras la muerte del titular de la cuenta. La controversia se originó porque dos tribunales colegiados llegaron a conclusiones distintas sobre la aplicación de la Ley del ISR.

Uno de los criterios considera que los recursos entregados al beneficiario constituyen ingresos gravados, debido a que no estarían comprendidos dentro de la exención contemplada para las herencias y legados en el artículo 93, fracción XXII, de la Ley del ISR.

¿El dinero de una AFORE por fallecimiento paga ISR?

De acuerdo con ese criterio, los recursos que recibe una persona beneficiaria como consecuencia del fallecimiento del trabajador pueden asimilarse a los ingresos obtenidos mediante una herencia o legado y, por esa razón, estarían exentos del pago de ISR.

Durante la discusión del Pleno, la mayoría de las ministras y los ministros consideró que los recursos provenientes de las cuentas individuales de retiro no deberían clasificarse como ingresos gravables para efectos del impuesto.

La postura se fundamentó en que el dinero forma parte del patrimonio generado por la persona trabajadora y tiene como finalidad proporcionar protección económica a quienes fueron designados como beneficiarios o a quienes la legislación reconoce con mejor derecho.

¿Por qué la Suprema Corte analiza el dinero de las AFORE?

El caso llegó a la Suprema Corte porque dos tribunales colegiados sostuvieron criterios diferentes sobre el tratamiento fiscal de los recursos de una cuenta individual de retiro entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido.

Una de las posturas considera que el dinero recibido constituye un ingreso gravado con ISR, mientras que la otra sostiene que puede equipararse a una herencia o legado y quedar exento del impuesto.

La Corte busca resolver esta contradicción y establecer qué interpretación debe prevalecer para estos casos. Sin embargo, el asunto fue retirado para elaborar un nuevo proyecto y todavía no existe una resolución definitiva.