La ambición sin fin de Macri y un Milei entre goteras e inspecciones

El paso fugaz de Mauricio Macri en la noche del martes por la gala de la fundación Endeavor no sorprendió, pero generó comentarios.

El sello que promueve el emprendedurismo de alto impacto hace 25 años fue durante todo el gobierno de 2015-2019 una tribuna empresarial muy afín al discurso pro iniciativa privada y competencia del ingeniero.

En su mandato compartió exposiciones con los referentes de las empresas tecnológicas argentinas de vanguardia como Mercado Libre o Globant, con un mensaje que siempre resaltó más la inserción internacional de las compañías que el apoyo vía políticas públicas como la Ley del Software, hoy Economía del Conocimiento.

Carlos Miguens, Julia Bearzi, Linda Rottenberg, Guibert Englebienne y María Eugenia Estenssoro en la gala por los 25 años de Endeavor

La presencia del ex presidente se produjo pasadas la 20, antes de que se llenara el salón en el Faena Art Center, en un contexto poco habitual para Endeavor.

Habían transcurrido días turbulentos en los que se discutió fuerte puertas adentro la participación de la ONG en un comunicado junto a otras entidades en defensa de la democracia , un mensaje que fue interpretado por el ala dura del PRO como un apoyo implícito a Unión por la Patria por sobre La Libertad Avanza.

Aparecer en un pronunciamiento así junto a sellos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , entre otras siglas, encendió el debate entre los ejecutivos que se nuclean en Endeavor, una expresión que en inglés significa esfuerzo, empeño.

"Lo único que le faltaba a Macri era dedicarse a ordenar políticamente a una ONG", ironizaron algunos invitados que restaban mayor importancia a las diferencias que en todo caso reflejan lo hondo que cala la discusión en la sociedad de cara al balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa.

Ahora, es imposible no ver que Macri está en un momento en el que su vocación de poder se ha desatado, ya sea por mera ambición o por bronca o temor a Massa. Uno pensaría que se dedica a la FIFA o al bridge, pero sus movimientos muestran todo lo contrario al lugar común de la reposera y Netflix.

Primero en la Ciudad de Buenos Aires ya había hecho todo para que su primo Jorge sea jefe de Gobierno. Después, se bajó de la carrera presidencial pero en la interna del PRO jugó para Patricia Bullrich y le hizo la vida imposible a Horacio Rodríguez Larreta .

Más tarde, hace dos semanas, tras las elecciones generales se cortó solo y le dio su respaldo al libertario sin el acuerdo de Juntos por el Cambio, que a partir de esa jugada terminó volando por los aires.

Como si no pudiera parar, el sábado a la noche se metió en Twitter para cruzar a Gerardo Morales, con la chicana de que el presidente de la UCR va a votar al mismo candidato que su archirrival provincial, Milagro Sala.

Y este lunes, como si fuera poco, anunció que dará la pelea como candidato a vicepresidente de Boca Juniors, junto a su ex ministro Andrés Ibarra, para enfrentar a Juan Román Riquelme, que también tiene el respaldo de Massa y La Cámpora.

¿Dónde termina la voracidad del ex presidente, que va por todo, diría Cristina Kirchner, pero lo hace bajo el mensaje de terminar con el populismo y garantizar la república ante la amenaza de que sea Massa quien quiera manejar todo, desde la Casa Rosada hasta la AFA?

En caso de un triunfo de Milei, también surge la pregunta de si copará la gestión económica para conseguir "el cambio" por otros medios, alimentando un macrismo desinhibido detrás del economista outsider.

El ex jefe del BCRA, Federico Sturzenegger, se llama sugestivamente a silencio hasta la elección y estimula las versiones de algún tipo de participación en una eventual administración de LLA.

Desde la consultora de Luis Caputo, ex Messi de las Finanzas hasta 2018, han hecho aportes sobre cómo podría armarse el fideicomiso en Wall Street para conseguir divisas para una dolarización, según el plan de Emilio Ocampo, el designado futuro presidente del Banco Central.

A propósito, Ocampo afirmó por primera vez el martes en la conferencia del estudio de abogados Marval O'Farrell y Mairal que no se cerrará el BCRA pese al repetido eslogan del candidato de LLA.

Dijo que eso en definitiva significa que se cortará la emisión al Tesoro pero que seguirá cumpliendo funciones indelegables , una posición que acerca un futuro gobierno de Milei a las ideas de fondo de los equipos de Macri, devenido para el establishment en un seguro anti-locuras de lo que pueda hacer "el león".

Goteras

Milei, a todo esto, seguirá pernoctando hasta el domingo en el Sheraton Libertador Hotel , una locación elegida por él, según cuentan, solo por la referencia a la palabra "libertad" en el nombre.

Sólo tuvo un inconveniente hasta ahora: debió cambiar de habitación por una gotera que no lo llegó a molestar como las toses. "Si les contara las veces que hizo parar reuniones por ruidos molestos, no me creerían", revela uno de los asesores que lo acompaña en sus presentaciones.

La particular estadía del candidato se paga con la tarjeta de crédito personal de su hermana Karina y generó en la ultimas horas una inspección de la Cámara Nacional Electoral, para comprobar que no hubiera ninguna infracción a las normas.

En otro hotel, el Alvear, Milei se sentó este miércoles en la mesa principal del almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp). Karina, el Jefe, charló con Eduardo Eurnekian, Bettina y Alejandro Bulgheroni, entre otros dueños del capital argentino, que repetirán la ceremonia el jueves para escuchar al líder del Frente Renovador.

Los que acompañaron al libertario contaron a algunos ejecutivos que tienen encuestas que los dan hasta 12 puntos arriba. Los interlocutores tragaron saliva pensando en la transición hacia un gobierno con todo por demostrar, primera etapa de un futuro cercano lleno de desafíos gane quien gane.

Massa, a todo esto, salió fortalecido del debate pero invita a la cautela y monitorea trackings diarios que lo incentivan porque lo muestran subiendo. Otras voces desde el Gobierno pronostican que están mucho mejor de lo que se dice, pero que mejor no agitarlo.

El escenario de un triunfo del oficialismo, por otra parte, abre la inquietante pregunta de si Milei reconocería el resultado o si podría deslegitimarlo, como Jair Bolsonaro en Brasil, alentando las protestas por presuntas irregularidades. Un allegado a "Javi", como le dicen en confianza, señala que "sin dudas saludará al ganador" para contribuir a la convivencia democrática.

Ojalá sea así. Los youtubers mileistas Mariano Pérez (Break Point) y Tomás Jurado (Peluca Milei) -que lo fueron a transmitir también desde el Alvear- anticiparon a El Cronista cómo creen que será el día después de los comicios para ellos: "O transmitimos los festejos o transmitimos las marchas contra el fraude".