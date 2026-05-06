El Tren Al Ándalus se posiciona como una de las propuestas más exclusivas para recorrer el sur de España, combinando historia, confort y una experiencia de viaje única. Este tren de lujo retoma el espíritu de la Belle Époque y permite a los pasajeros trasladarse en coches vagones que originalmente fueron utilizados por la monarquía inglesa en sus trayectos por Francia durante la década de 1920. Con un servicio de atención personalizada, gastronomía de primer nivel y un itinerario que recorre algunas de las ciudades más emblemáticas, el Tren Al Ándalus se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan turismo de alta gama. Su propuesta no solo destaca por el recorrido, sino también por el nivel de detalle en cada aspecto del viaje. El Tren Al Ándalus es el más largo que circula por las vías de España, con una extensión de 450 metros, equivalente a un rascacielos de 150 plantas. Está conformado por 14 coches vagones con capacidad para 64 pasajeros, distribuidos en dos coches restaurante, un coche cocina, un coche bar, un coche salón de juegos, siete coches cama, un coche para la tripulación y un coche generador. Entre sus espacios destacados se encuentran los coches salones Giralda y Medina Azahara, ambientados con estética vintage de los años 20 y equipados con tecnología moderna. Allí los pasajeros pueden disfrutar de la gastronomía andaluza, espectáculos nocturnos y vistas panorámicas. Los vagones restaurante Alhambra y Gibralfaro ofrecen desayuno a la carta o buffet, además de almuerzos y cenas elaborados por chefs prestigiosos con platos tradicionales de la cocina española. El Tren Al Ándalus ofrece dos itinerarios de 7 días y 6 noches: Durante el recorrido, los pasajeros visitan ciudades históricas, bodegas, monumentos y participan de experiencias culturales, todo acompañado por un servicio de lujo. El tren contará con salidas programadas entre mayo y octubre de 2026. De ese modo, hasta el momento, las fechas disponibles para viajar son las siguientes: Los precios varían según el tipo de habitación: Gran Clase: Suite Deluxe: El precio incluye alojamiento, comidas, bebidas, excursiones, espectáculos, guía acompañante, transporte complementario, entradas a monumentos y billetes de tren dentro de España, entre otros servicios. Además, la reserva se realiza con un pago inicial del 15%, mientras que el 85% restante debe abonarse hasta 35 días antes de la salida.