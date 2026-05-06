El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Aunque este es el principal proyecto de los organismos, otras medidas secundarias se implementarán a lo largo del año para mejorar la circulación y seguridad en carreteras. En este marco es que un nuevo color comenzará a aparecer en las carreteras españolas. Las matrículas rosas, ya implantadas en Francia desde principios de 2026, llegarán de forma progresiva a España a lo largo de este año. No se trata de un cambio en el sistema de matriculación español, sino de la consecuencia directa de la libre circulación de vehículos dentro de la Unión Europea. Los coches con registro temporal procedentes de países que han adoptado este sistema empezarán a circular también por territorio español. La Dirección General de Tráfico (DGT) podrá identificar a estos vehículos con mayor facilidad para verificar que cumplen las condiciones legales durante su estancia en España. El origen del sistema está en Francia, donde desde el primer trimestre de 2026 se han introducido estas placas para sustituir a las clásicas matrículas provisionales. Conservan el código ‘WW’, habitual en autorizaciones temporales, pero incorporan dos cambios importantes: un fondo rosa de alta visibilidad y la fecha de caducidad impresa directamente en la placa. Durante años, las autoridades francesas han tenido que lidiar con el uso irregular de matrículas temporales, que debían circular durante un periodo limitado de entre cuatro y seis meses, pero se prolongaban más allá de lo permitido. En 2023, cerca de 460.000 vehículos se encontraban en esa situación irregular. Con el nuevo diseño, basta con observar la placa para saber si sigue en vigor, sin necesidad de consultar bases de datos. El experto en motor Alfonso García, conocido como ‘Motorman’, lo explicó en la Cadena COPE: el sistema permite a la policía identificar “de un solo vistazo” los vehículos en situación irregular. España no adoptará las matrículas rosas como sistema propio, pero le conviene que existan. La visibilidad del color permite a los agentes de la DGT y a la Guardia Civil de Tráfico detectar a simple vista y a distancia si un vehículo extranjero circula con un registro temporal. Eso agiliza los controles en carretera y reduce la carga administrativa asociada a la verificación de matrículas provisionales. El nuevo sistema también resuelve otro problema menos visible: la reutilización de combinaciones alfanuméricas. En el modelo anterior, la escasez de series disponibles obligaba en ocasiones a reasignar matrículas antes de que los trámites estuvieran completamente cerrados, generando confusión en los registros administrativos. La inclusión de la fecha de caducidad directamente en la placa cierra esa puerta.