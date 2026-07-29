Desregulación inmobiliaria: el proyecto de Sturzenegger abre la puerta a la “uberización” del corretaje
El proyecto de desregulación del Gobierno habilita el ejercicio del corretaje a través de plataformas digitales elimina barreras de ingreso y reduce el peso de los colegios profesionales. El cambio abre un fuerte debate sobre el futuro de los corredores independientes y la competencia en el mercado inmobiliario.
El dólar blue marca un nuevo máximo intradiario de $1575, aunque luego volvió a caer $ 5 se ubica a $ 50 del oficial. Operadores explican que el movimiento responde a la menor profundidad del mercado informal, entre otros factores