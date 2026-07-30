Los conductores de Texas pueden ver rechazado o revocado su carné de conducir si no tienen regularizadas determinadas obligaciones familiares.

Esta medida podrá ser aplicada sobre quienes acumularon atrasos en la manutención de sus hijos y para ello requiere de la intervención de la Oficina del Procurador General de Texas y los tribunales estatales.

Licencia de conducir en peligro: en qué casos Texas podrá revocarla

La normativa vigente puede ser aplicada para todos los conductores que se encuentren en morosidad respecto al pago de la manutención infantil.

En estos casos, el Departamento encargado puede

Revocar una licencia de conducir vigente

Negar la emisión de una nueva licencia

Mantener la restricción hasta que se resuelva la situación

La licencia de conducir puede ser revocada cuando existen deudas de manutención infantil. Imagen ilustrativa ChatGPT

Qué deben hacer los conductores para recuperar su licencia de conducir

Esta revocación o denegación permanecerá vigente hasta que la Oficina del Procurador General o el tribunal, según corresponda, envía una orden diciendo que deje sin efecto o suspendida esa medida.

Cuando se cumplan los requisitos exigidos por las autoridades competentes, la situación de elegibilidad del conductor puede ser nuevamente actualizada.

Es importante destacar que la normativa también fija que quienes perdieron su licencia debido a atrasos en el pago de la manutención infantil ya no son elegibles para obtener una licencia ocupacional (occupational license), una autorización especial que en otros casos permite conducir con determinadas limitaciones.