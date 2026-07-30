PAMI oficializó cómo se debe gestionar la solicitud de traslados programados en ambulancia para los afiliados de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El circuito administrativo cambia según quién prescriba el traslado y si el afiliado necesita un médico a bordo de la unidad.

Se trata de un beneficio pensado para quienes no pueden movilizarse por sus propios medios y deben asistir a consultas, estudios o tratamientos prolongados.

Traslado sin médico a bordo

Cuando el médico de cabecera prescribe un traslado programado que no requiere presencia médica en la ambulancia, el circuito es más simple:

El profesional entrega la orden médica junto con el número de solicitud del trámite.

El afiliado gestiona el turno con el prestador disponible en la cartilla médica oficial.

No hace falta ningún paso presencial adicional.

Atención jubilados: PAMI explicó cómo solicitar la ambulancia para traslados programados, según el tipo de atención requerida. PAMI.

Si en cambio la orden la emite un médico especialista, el trámite suma una instancia previa: el afiliado debe acercarse primero a su agencia o UGL para cargar el traslado en el sistema. Recién después de esa gestión puede coordinar el turno con los prestadores de la cartilla.

En ambos casos, hay que comunicarse de 7 a 15 horas y hasta dos días hábiles antes de la cita para confirmar el viaje con el prestador asignado.

Traslado con médico a bordo

Cuando el cuadro de salud exige que un profesional viaje en la ambulancia, el circuito es más exigente. El afiliado, un familiar o su apoderado debe reunir:

La orden médica correspondiente.

El comprobante del traslado programado.

Un resumen actualizado de la historia clínica.

Con esa documentación completa, hay que presentarse de forma presencial en el área de Prestaciones Médicas de la Unidad de Gestión Local (UGL) que corresponda, hasta dos días hábiles antes del turno asignado.

Este requisito busca garantizar que el equipo médico de la ambulancia cuente con toda la información necesaria del paciente antes del traslado, sobre todo en casos de mayor complejidad clínica.

Quienes residen fuera de CABA y el GBA deben comunicarse directamente con el prestador de traslados que figura en su cartilla médica, ya que el circuito de gestión varía según la provincia.

En cualquiera de los casos, PAMI recuerda que la solicitud debe hacerse con la anticipación suficiente para evitar demoras el día del turno médico. La gestión no tiene costo para el afiliado y forma parte de la cobertura integral que brinda la obra social a jubilados y pensionados con movilidad reducida.

Antes de iniciar el trámite, conviene tener a mano el número de afiliado, la orden médica original y los datos de contacto actualizados, ya que el prestador puede solicitar esa información para validar la solicitud.

Si surge algún inconveniente con la coordinación del viaje, el afiliado puede reclamar directamente en su UGL o a través de los canales de atención al afiliado de PAMI, donde se revisa cada caso de forma individual según la urgencia clínica.