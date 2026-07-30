La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le solicitó a Flybondi la presentación de un plan de acción por escrito para informar cómo normalizará su operación tras haber cancelado más del 74% de sus vuelos programados en julio y mantener la venta de pasajes.

Ahora, la empresa deberá explicar con cuántas aeronaves prevé operar y detallar la cantidad de pasajes comercializados en función de esa capacidad, con el objetivo de verificar que la programación de vuelos resulte consistente con los recursos disponibles.

“Siempre en estos requerimientos se revisa también que las aeronaves cumplan con las exigencias de seguridad operacional”, detalló el organismo.

De acuerdo con la legislación nacional, no se encuentra prevista la suspensión cautelar de la venta de pasajes para operadores habilitados. No obstante, si del análisis de la información presentada surgieran incumplimientos vinculados con la seguridad operacional, la ANAC podría adoptar las medidas correspondientes en el marco de sus competencias, incluida la inmovilización de aeronaves.

Del mismo modo, la entidad aclaró que ante incumplimientos de la normativa aerocomercial o afectaciones a los derechos de los pasajeros -como la sobreventa de pasajes- se aplicarían las sanciones previstas por la normativa vigente.

El Gobierno le exigió a Flybondi un plan de acción

El pedido se produjo luego de que la autoridad aeronáutica de Brasil le prohibiera a Flybondi la venta de pasajes para las rutas a Florianópolis, Maceió y Salvador, además de impedirle ampliar su red de operaciones en ese país por no responder requerimientos de información. Solo quedó exceptuada la ruta a Río de Janeiro.

La decisión se tomó tras constatarse que la compañía canceló el 79% de los vuelos previstos hacia Brasil entre el 1° y el 27 de julio.

Asimismo, deberá presentar un plan de acción detallando su programación de vuelos y las medidas previstas para regularizar la situación. Durante la jornada está prevista una reunión entre la ANAC de Brasil y la empresa para analizar ese plan.

La low-cost estuvo los primeros 12 días de julio sin realizar vuelos comerciales. Y aunque el mes anterior se encontraba operando con un solo avión, mantuvo en firme la venta para los 21 destinos que integran su red entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

Al día de hoy, Flybondi mantiene vuelos desde Aeroparque y otros desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Entre el 1° de julio y hoy, la compañía registró en el mercado doméstico un nivel de cancelaciones del 75,73% y una puntualidad del 7,32%, según datos recogidos por la consultora Adventus.

Asimismo, se conoció que la aerolínea arrastra obligaciones económicas por la prestación de servicios con la ANAC, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo. No obstante, logró incorporarse a un plan de pagos y ya abonó la primera cuota.

El largo historial de la crisis de Flybondi

A comienzos de febrero, Mauricio Sana, quien había liderado la compañía como CEO durante su etapa de expansión, dejó el cargo y fue sucedido por Paz Lovisolo. La ejecutiva permaneció menos de cuatro meses al frente de la aerolínea antes de su salida, en medio de la profundización de la crisis operativa.

Hoy, Flybondi tiene 12 aeronaves fuera de servicio. Según informó la agencia Noticias Argentinas a comienzos de junio, dos aviones fueron enviados a México para realizar tareas de mantenimiento mayor, pero no pudieron regresar al país debido a deudas que rondarían los u$s 5,5 millones.

De acuerdo con datos de la consultora, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de este año la compañía canceló más de 2500 vuelos. La cifra afectó a más de 350.000 pasajeros.