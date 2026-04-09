El Gobierno cree que ganó algo de oxígeno en los últimos días, tras un mes de parálisis política por las denuncias que atraviesa Manuel Adorni sobre su nivel patrimonial. “Nos salió bien, je”, señaló un funcionario con una mueca en el rostro sobre uno de los contraataques digitales que eligió Milei contra los periodistas. Se vio un desfile de colaboradores en comunicación en el Salón Martín Fierro con el intento de seguir contrarrestando el foco en el jefe de gabinete. Sin embargo, lo que no pudieron resolver es que los ministros se asomen por arriba de la superficie y se expongan a preguntas. “Saben que les van a preguntar de Manuel y nadie tiene ganas de someterse a eso”, afirmó un alfil, que participa de esos encuentros tácticos. Mientras, Adorni se dedicó de lleno a avanzar con su declaración jurada reservada, El entorno del exvocero reconoce que su silencio afecta el despliegue de la actividad del Gobierno y afirman que Milei avala su sigilo. Sin embargo, intentan que el jefe de Gabinete pueda salir de su despacho y afrontar alguna aparición pública antes de su informe de gestión del Congreso. “Es posible que comunique temas de gestión, lo que está claro que no responderá sobre sus causas. Eso está definido”, recalcan. Hay algunos allegados a Milei que ven a Antonio Aracre con un perfil sólido para hacer las veces de portavoz. El economista llegó el miércoles a Casa Rosada, por la entrevista con el presidente, con una bolsa de una prestigiosa marca de moda francesa. El exempresario suele hacer presentes generosos. Cuando intentó ser vocero y asesor de Alberto Fernández le regalaba suculentos chocolates con maní a los periodistas acreditados. Se trataba de un dulce momento mientras realizaba ruedas de prensa a favor de la gestión del expresidente. Las fuerzas armadas hacen sentir cada vez más su malestar interno por el salario y los problemas con su obra social. Pese a la reestructuración administrativa con la disolución de IOSFA y la creación de dos entidades, los oficiales siguen con prestaciones discontinuadas por una deuda que supera los $250 mil millones. El ministro Presti estuvo acompañado de una buena parte de su gabinete en la reunión de esta semana con Adorni. Fue uno de los temas de mayor preocupación. Uno de los referentes del gabinete de Presti deslizó su desazón a la salida. “Nos piden que los fondos para financiar y pagar la deuda de la obra social salgan de las fuerzas, que no habrá salvataje del Gobierno”, se lamentó en voz baja un oficial con relevante jerarquía militar, mientras se retiraba con desgano por el Patio de las Palmeras. En el marco de la guerra fría habitual en Casa Rosada entre las facciones caputistas y karinistas, cada uno busca capitalizar algún anuncio. Algunos por fines de subsistencia y otros para ganar cada vez más terreno. En el capítulo partidario, se realizó el lunes un cónclave para organizar la agenda de La Libertad Avanza. Se confirmó una jornada de capacitación para militantes a finales de abril en Suipacha, pero todavía están buscando fecha para el congreso violeta, que reúne a miles de dirigentes. Hay solo una certeza. “Será después del mundial. Olvídate que logremos armar todo eso en medio del mundial”, afirmó uno de los organizadores del oficialismo. Mientras tanto, la Casa Rosada piensa seriamente en desembarcar en un club. La crisis en San Lorenzo es una oportunidad para algunos alfiles de Milei. Es extraño, quieren ganar las elecciones en “El Ciclón”, pero sin promover las SAD. “Apoyamos la llegada de las SAD que impulsa Milei, pero en San Lorenzo no hace falta”, plantean, con rareza.