FMI-Argentina: falla el plan B, suena el tic-tac de la deuda y faltan dólares para la partida de póker

El hecho ocurrió hace ya casi dos años. Por entonces, el presidente Alberto Fernández comparó la negociación de la deuda externa con un partida de póker. Lo hizo en ocasión de su visita a París durante los primeros días de febrero 2020, en medio de las tratativas que llevaría hasta el límite con los acreedores privados para reestructurar bonos por unos u$s 65.000 millones.

"No es verdad que no tenemos un plan. Es verdad que no lo contamos y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Y contarlo sería descubrir las cartas. Y estamos jugando al póker y no con chicos", dijo el mandatario durante una conferencia brindada en el Instituto de Estudios de Ciencias Políticas (Sciences Po), de la capital francesa.



El tiempo pasó, el canje se alcanzó seis meses después, el valor de los títulos que recibieron los bonistas ya cayeron al nivel más bajo desde aquella reestructuración, el riesgo país trepó a 1900 puntos y los Estados Unidos, el principal jugador en el Fondo Monetario Internacional, pide presentar un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país. Y con esas cartas, la Argentina volvió a sentarse a la mesa de juego, aunque esta vez tiene enfrente, precisamente, al FMI.

faltan dólares para la partida con el fmi

Pero el problema es que en esta mano, el Gobierno mira sus arcas y se da cuenta que no tiene los dólares necesarios para mantener viva la partida y desgastar al oponente hasta obtener el mejor resultado.

Y así como se encarga por estas horas en remarcar públicamente que "no es lo mismo deuda en dólares que deuda en pesos" , apuntar a los tomadores del crédito por u$s 44.000 millones que se le adeudan al Fondo y revelar las diferencias en torno al ajuste que se reclama para eliminar el déficit primario , cuando hace cuentas, mucho más le preocupa saber que no es lo mismo caer en default que acordar un programa para pagar la deuda con el organismo que nuclea a los países más poderosos del mundo, aunque alguno fantasee con esa idea y un rescate desde el otro lado del mundo.



la falla del plan b

La Argentina mira a Rusia y China para financiar obras de infraestructura y atraer inversiones al mercado energético , pero el ex viceministro de Economía en tiempos de Axel Kicillof al frente del Palacio de Hacienda dejó ayer bien en claro cuál es el principal falla de ese "Plan B" con el que sectores extremos sueñan.

"El problema es que Argentina no puede pagar la deuda del Fondo con inversiones en la economía real por parte de China o de Rusia. Necesita plata financiera para neutralizar un problema financiero que tiene con el Fondo", dijo Emmanuel Álvarez Agis. "El tic-tac son las reservas del Banco Central, no tenemos un año para negociar", advirtió.