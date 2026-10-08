El escenario internacional volvió a complicarse. Los efectos persistentes de los conflictos geopolíticos abiertos sobre la energía, el comercio y los costos de producción están demandando más tiempo del previsto para disiparse. A eso se suma una inflación global que volvió a mostrar resistencia y la decisión de la Reserva Federal de elevar su tasa de referencia por primera vez en tres años.

La combinación de mayor incertidumbre geopolítica, inflación persistente y tasas internacionales más altas configura un escenario financiero más exigente, cuyo impacto no se distribuye de manera uniforme: los mercados emergentes son, una vez más, los que absorben la mayor parte del ajuste, a través de un dólar más fuerte, mayor aversión al riesgo y un costo de financiamiento externo más elevado. Argentina no es ajena a esa dinámica, aunque llega a este episodio en una posición distinta a la de ciclos anteriores .

El equilibrio fiscal se sostiene, la política monetaria funciona sin dominancia fiscal y el Banco Central continúa acumulando reservas. Son, sin dudas, fundamentos más sólidos que los de shocks externos previos. Sin embargo, la historia económica argentina impone un costo adicional: la volatilidad internacional tiende a sentirse con mayor intensidad que en otras economías comparables, y el riesgo país es el canal donde esa sensibilidad se manifiesta con mayor nitidez. No se trata de una anomalía, sino de una prima que el mercado sigue exigiendo mientras la trayectoria de solvencia y previsibilidad no se consolide durante un período más prolongado.

Esa mayor sensibilidad del riesgo país no es un dato abstracto. Mientras persista en niveles que dificulten el refinanciamiento en los mercados internacionales de capital, los vencimientos de deuda deberán afrontarse con reservas propias en lugar de con la renovación habitual que utilizan otras economías emergentes con acceso más fluido al financiamiento externo. Esta vulnerabilidad, más que una debilidad coyuntural, describe una restricción estructural: sin acceso genuino a los mercados internacionales, la política económica se ve obligada a construir sus propios amortiguadores.

Los fundamentos de la economía argentina la encuentran mejor preparada para afrontar shocks externos que en anteriores oportunidades. Prensa Economía

Es en este contexto donde cobra sentido la señal más clara del proyecto de Presupuesto 2027: el equilibrio fiscal se refuerza explícitamente como el ancla del programa. Las proyecciones mantienen resultados primarios y financieros superavitarios, y esa continuidad no es casual. Cuanto más volátil se vuelve el contexto externo y más restringido el acceso al financiamiento, mayor es el peso relativo que debe sostener el ancla fiscal como garante de la consistencia macroeconómica. En cambio, en materia de inflación, el proyecto parecería insinuar una meta algo más modesta que la comunicada hasta ahora, más cercana a lo que el mercado descuenta que a los objetivos más ambiciosos planteados en etapas anteriores del programa.

Esa recalibración no resulta arbitraria. La necesidad de afrontar vencimientos de deuda en un contexto internacional más volátil, sumada a la proximidad de un año electoral, incrementa la necesidad de seguir acumulando reservas. Para lograrlo sin comprometer otros objetivos, el esquema parecería habilitar una mayor monetización del superávit comercial, lo que a su vez se traduce en un tipo de cambio que desliza con algo más de velocidad -aún cuando lejos del techo de la banda- y algo más de inflación, con una previsión de cerrar diciembre contra diciembre más cercana al 20% que al 10%.

En el plano de la actividad, una inflación descendente —aun si converge más lentamente de lo esperado inicialmente— continúa mejorando el poder de compra de los salarios, mientras que el crédito, todavía rezagado tras el episodio de tasas altas de 2025, tiene margen para recuperarse.

En síntesis, los fundamentos de la economía argentina son sólidos y la encuentran mejor preparada para afrontar shocks externos que en anteriores oportunidades. El equilibrio fiscal continúa operando como la piedra angular de todo el programa, estando las expectativas de mercado relativamente alineadas con las pautas presupuestarias.

No obstante, para que este escenario se materialice, será imprescindible que el ruido político propio de un año electoral se mantenga dentro de parámetros razonables. Laexperiencia reciente demostró que, aun con fundamentos ordenados, una caída abrupta en la demanda de dinero puede generar un nuevo episodio de alta volatilidad previo a las elecciones. Sostener el ancla fiscal es condición necesaria, pero la verdadera prueba estará, una vez más, en la capacidad del sistema político de no erosionar la confianza que los fundamentos macroeconómicos han logrado reconstruir.