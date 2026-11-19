Durante los últimos años, las finanzas sostenibles se han enfocado principalmente en temas relacionados con el cambio climático. La reducción de emisiones, la transición energética y los riesgos relacionados con fenómenos naturales se han incorporado en las estrategias de las entidades. Sin embargo, otro factor comienza a ser una de las prioridades más relevantes: la pérdida de biodiversidad y sus implicaciones sobre la economía, la estabilidad financiera y las decisiones de inversión.

La importancia económica de la biodiversidad suele subestimarse porque muchos de los servicios que proporcionan los ecosistemas no tienen un precio directo en el mercado. La fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua, la polinización, entre otros, son fundamentales para numerosas actividades económicas. Su deterioro puede causar mayores costos de producción, interrupciones en las cadenas de suministro y una menor capacidad de crecimiento, lo cual representa uno de los riesgos más importantes.

De acuerdo con estimaciones del Foro Económico Mundial, más de la mitad del PIB mundial, equivalente a aproximadamente u$s 58 billones, depende en un nivel moderado o alto de la naturaleza. Esta cifra describe perfectamente el alto riesgo de exposición al que la economía mundial está expuesta. Y a pesar de que la pérdida de biodiversidad no representa la disminución directa del 50% del PIB global, este describe la cantidad de sectores que son vulnerables a un riesgo que ha recibido poca atención y poca inversión para su mitigación.

México depende de sus recursos naturales

Para México, la conservación de la biodiversidad es relevante, principalmente al ser uno de los 17 países megadiversos, concentrando cerca del 12% de la biodiversidad mundial. Por otro lado, es importante considerar el peso de actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y diversas industrias que dependen de recursos naturales.

La pérdida de fertilidad de los suelos puede reducir las cosechas y aumentar los costos de producción de los agricultores; la disminución de abejas y otros polinizadores puede afectar la producción de alimentos; mientras que el deterioro de los ecosistemas que abastecen de agua a las ciudades puede incrementar los costos de suministro para hogares y empresas.

Estos riesgos al materializarse van a representar un problema sustentable (social + ambiental) que nos impacta a toda la población directamente. Desde este punto de vista, mitigar la pérdida de biodiversidad no representa únicamente un objetivo ambiental, sino también un objetivo para sostener la capacidad productiva .

Esta urgencia comienza a reflejarse en las negociaciones internacionales internacionales. Uno de los principales desafíos de la 17° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), celebrada del 19 al 30 de octubre de 2026 en Armenia, es la movilización de al menos u$s 200 mil millones anuales para biodiversidad hacia 2030. Lo anterior mediante recursos públicos y privados.

Y como siempre en el sector de finanzas sostenibles, más allá de cumplir con los objetivos ambientales o sociales que se tengan a nivel nacional y/o global, la importancia del papel que juega el sector financiero es la necesidad de desarrollar mecanismos para colocar capital hacia proyectos de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas.

El alto nivel de recursos que se requieren supera la capacidad del sector público, lo que abre oportunidades para la banca de desarrollo, el sector privado, los inversionistas y los mercados de capitales.

En México ya comienzan a observarse avances concretos. Entidades comienzan a modificar sus estrategias de sostenibilidad y sus marcos de referencia, de tal manera que incorporen objetivos para la conservación de la biodiversidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso a consulta pública el pasado 22 de octubre la propuesta del objetivo de biodiversidad de la Taxonomía Sostenible de México, misma que considera 21 actividades económicas potenciales para contribuir a la conservación. Lo anterior, ayudará al mercado a identificar con facilidad proyectos que puedan tener un impacto positivo hacia la conservación.

Por otro lado, en septiembre de 2026, FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) actualizó su Marco de Referencia con el apoyo de distintos aliados. Y el pasado 15 de octubre de 2026, emitió el primer bono de biodiversidad en México por un monto de MXN $1,657 millones, recursos que serán destinados a proyectos relacionados con el manejo sostenible de suelos, reducción del uso de agroquímicos nocivos para la biodiversidad, adopción de tecnologías de agricultura de precisión, entre otras categorías elegibles. Esta acción demuestra que la biodiversidad comienza a incorporarse como un destino específico del financiamiento sostenible.

Este cambio podría representar el inicio de una tendencia más amplia. De manera similar a lo ocurrido con los bonos verdes y otros instrumentos etiquetados, los retos relacionados con la biodiversidad tienen el potencial para diversificarse en distintos tipos de instrumentos financieros. No obstante, su crecimiento tiene retos importantes.

A diferencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden expresarse mediante una unidad estándar, los impactos sobre la biodiversidad son específicos de cada ecosistema y territorio. Esto dificulta establecer indicadores comparables, evaluar resultados y determinar la contribución ambiental de los proyectos financiados.

Por eso, movilizar los recursos no solamente dependerá de que éstos estén disponibles, sino también de la capacidad técnica de las partes involucradas, las metodologías de medición de impacto, los mecanismos de seguimiento y la transparencia en la divulgación de información que permitan distinguir inversiones con beneficios sustanciales.

En los próximos años, podría esperarse una mayor atención de las instituciones financieras hacia los riesgos y oportunidades asociados con la naturaleza. Los compromisos internacionales, la evolución de los marcos de referencia y las primeras colocaciones están creando condiciones para ampliar este mercado.

La biodiversidad podría convertirse en uno de los destinos de recursos que marquen la evolución de las finanzas sostenibles. Principalmente, porque ahora, la consideración de la biodiversidad en las inversiones y en las estrategias de las entidades sería debido a reconocer que la estabilidad de los ecosistemas influye en la estabilidad de distintas actividades económicas.

Las inversiones en biodiversidad dejarían de ser inversiones de conservación ambiental para convertirse en una inversión en la resiliencia de la economía.