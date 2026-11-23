Fuente: Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Este descanso tiene en consideración el Día de Acción de Gracias, que en Estados Unidos se conmemora el 26 de noviembre.

El Distrito Escolar de Wausau, ubicado en Wisconsin mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de suspensión de jornada y de actividades especiales que habrá en las diferentes escuelas para alumnos de prescolar, primaria y secundaria.

En ese marco, se estipula que las instituciones cierren sus puertas el próximo miércoles 25 de noviembre hasta el viernes 27, aunque esto se juntará con el fin de semana de 28 y 29, brindando a los alumnos un descanso extra largo.

Calendario oficial: no habrá clases desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre en las escuelas públicas de Wausau

De acuerdo con datos oficiales, el distrito actualmente brinda educación a 8000 estudiantes de todos los niveles entre el 4k y el último grado de secundaria, que están ubicados en casi 20 escuelas distribuidas en 668 kilómetros cuadrados.

El plan anual establece entonces que todos estos estudiantes disfrutarán de un descanso que comienza este miércoles 25 con motivo de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, contemplando que el jueves 26 es feriado a nivel federal por esta festividad.

Si bien oficialmente terminará el viernes 27, los estudiantes tendrán también sábado y domingo para descansar, por lo que habrá cinco días seguidos sin actividad escolar.

Los estudiantes tendrán 5 días sin actividad.

Otras fechas importantes en el calendario 2026-2027 de Wausau

El cronograma oficial compartido por las autoridades fija además las siguientes fechas de relevancia:

23 de diciembre al 1 de enero: no habrá clases por vacaciones de invierno

18 de enero: no habrá clases por jornada de capacitación y desarrollo profesional

22 de enero: habrá cambios en la modalidad de cursada de varios cursos, que sobre la fecha serán informados

15 de febrero: no habrá clases por jornada de capacitación y desarrollo profesional

5 de marzo: también habrá cambios en las jornadas de varios cursos, que se informarán cerca de la fecha

19 de marzo: termina el tercer trimestre

22 al 26 de marzo: no hay clases por vacaciones de primavera

26 de abril: no habrá clases por jornada de capacitación y desarrollo profesional

28 de mayo: tampoco habrá clases por jornadas de capacitación y desarrollo profesional

31 de mayo: no habrá clases por Memorial Day

3 de junio: termina el cuarto trimestre y es el último día de clases para los estudiantes

4 de junio: es el último día de trabajo para los docentes

Quienes quieran consultar el calendario completo, podrán hacerlo clicando aquí.