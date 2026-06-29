Un nuevo avance de la actividad económica, del 1,6% en abril, informó ayer el Indec para la medición interanual, un dato alentador que, en su desglose, ratifica ganadores y rezagados de la actividad. Traccionaron el campo y, sobre todo, la minería. Siguen retrasados la industria, la construcción y el comercio. Son tres sectores sensibles a los ingresos y al crédito. La comparación de abril contra marzo, lejos de mejorar, indicaron un retroceso de 1,5 por ciento.

En materia de consumo y de ingresos, el BCRA relevó caídas sensibles en mayo de las compras con tarjetas de crédito y de débito, pero también en la compensación de cheques, síntomas de menor consumo y de estancamiento del giro comercial.

El BCRA relevó caídas sensibles en mayo de las compras con tarjetas de crédito y de débito. Fuente: Shutterstock Antonio Guillem

Ese dato es en simultáneo con los elevados niveles de morosidad, consecuencia del apretón monetario de la segunda mitad de 2025 que disparó las tasas de interés. El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, declaró ayer que está en plena expansión el ciclo crediticio en dólares para las empresas. El mercado de capitales juega un rol importante, con una oferta creciente de empresas, aunque por el momento están quedando fuera los sectores más retrasados como los de consumo masivo o construcción.

Del lado de los pesos, Werning dijo que aún con retraso, está llegando. Es relevante este segmento porque involucra al financiamiento de las pymes y de los consumidores: “La expansión en el crédito al sector privado está próximo a avanzar ya que la mora bancaria ha tocado pico en el segundo trimestre”.

Eso sí, “el nuevo ciclo crediticio resultará más selectivo, saludable y sostenible -anticipó-. Se basará en los aprendizajes de deudores y acreedores que van adecuando su comportamiento a un régimen de baja inflación, donde las deudas no se licuan y donde el historial crediticio importa a la hora de definir el sujeto y el costo del crédito.

Todavía no está claro con precisión quiénes quedarán incluidos y quiénes quedarán dentro o fuera del nuevo esquema productivo.