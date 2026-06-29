Impuesto al Cheque: cómo registrar las cuentas ante ARCA para acceder a las exenciones sin errores
Mediante la Resolución General 5869/2026, el organismo recaudador incorporó el procedimiento para que los beneficiarios del Decreto 475/2026 utilicen las exenciones del impuesto sobre los Créditos y Débitos.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 29 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.