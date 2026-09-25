El expresidente Alberto Fernández volvió a poner sobre la mesa una polémica que lo persigue desde 2021, esta vez a partir de un spot de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección en Brasil el próximo 4 de octubre de 2026.

Según pudo verse en su cuenta de X, Fernández compartió un posteo del periodista Dante López Foresi, quien señalaba que el nuevo video de campaña del líder del Partido dos Trabalhadores (PT) jugaba con la idea de que los brasileños “salieron de la selva”, en referencia al spot que sostenía que el pueblo de Brasil es de la selva y también es “de Silva”, por el apellido del mandatario, que además suena muy parecido a “selva”.

Fernández retuiteó ese comentario con un mensaje breve, dando a entender que el tiempo terminó dándole la razón sobre lo que en su momento generó fuertes críticas. “No más preguntas señor juez”, escribió.

🙄 No más preguntas señor juez 🇦🇷🇧🇷 https://t.co/qXC4rTsYq1 — Alberto Fernández (@alferdez) September 25, 2026

El origen de la polémica de 2021

La controversia había nacido durante una visita del entonces presidente español Pedro Sánchez a la Casa Rosada, cuando Fernández afirmó que los mexicanos “salieron de los indios”, los brasileños “de la selva” y los argentinos “llegaron de los barcos” . El mandatario atribuyó erróneamente esa frase al escritor Octavio Paz, cuando en realidad se asemejaba más a una letra del músico argentino Litto Nebbia.

El comentario generó un fuerte repudio en Brasil, donde fue interpretado por gran parte de la opinión pública como discriminatorio, lo que llevó a Fernández a pedir disculpas.

Entre las respuestas más recordadas estuvo la del entonces presidente Jair Bolsonaro, quien se fotografió con un penacho de plumas rodeado de personas con vestimenta indígena en clara burla hacia los dichos del argentino. Su hijo Eduardo Bolsonaro también lo cruzó públicamente, acusándolo de racismo y apuntando contra la situación económica argentina.

El tweet del entonces presidente Jair Bolsonaro, burlándose de los dichos de Alberto Fernández. X (@jairbolsonaro)

Qué dice el nuevo spot de Lula

A diferencia de aquella polémica, el spot de Lula reivindica el vínculo entre la identidad brasileña y la selva amazónica desde un lugar de orgullo nacional y no de discriminación. El video, narrado por el actor Wagner Moura, retoma el juego de palabras entre “selva” en latín y el apellido Silva para construir un relato de pertenencia: “El pueblo brasileño siempre fue ‘da Silva’”.

La pieza incorpora además una versión adaptada de “Lo que pasó en Hawaii”, de Bad Bunny, que en la letra original habla de la pérdida de soberanía del pueblo hawaiano. En esta versión brasileña, la canción apunta contra Donald Trump, a quien le atribuyen intenciones de avanzar sobre los recursos naturales de la región, y contra Flávio Bolsonaro , candidato opositor de ultraderecha señalado como su principal aliado en el país.

Lula busca su cuarto mandato al frente de Brasil en las elecciones del 4 de octubre. Fuente: EFE Andre Borges

El cierre queda en manos del propio Lula, quien remarca que “Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasileño”.

Lula busca su cuarto mandato en Brasil

Lula, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y nuevamente desde 2023, busca ahora un cuarto mandato. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente.

El resultado de los comicios del 4 de octubre tiene una relevancia que excede las fronteras brasileñas, dado el peso del país en el comercio y la política de la región. El spot de Lula retoma, además, el mensaje de la soberanía de Brasil ante Estados Unidos que el mandatario enfatizó esta semana ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.