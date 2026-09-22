En esta noticia “Patricia y Milei son complementarios”

La diputada nacional del PRO, Daiana Fernández Molero, analizó el panorama político y económico en su paso por El Cronista Stream, donde dejó un contundente respaldo a la gestión libertaria y cuestionó la falta de propuestas de la oposición.

“No tienen por dónde pegarle al Gobierno, está difícil para la oposición encontrar un discurso y me parece problemático cuando van por el lado económico, porque el rumbo me parece que es este, no podés hacer otra cosa”, sentenció la legisladora, para luego advertir que “es una economía que todavía no se terminó de estabilizar”.

Al ser consultada sobre las dificultades de gran parte de la sociedad para llegar a fin de mes, la economista remarcó que no cree en las “soluciones mágicas” y que la salida requiere mayor inversión y actividad.

“Si vos tenés una economía cerrada, con sectores relegados, estar cambiando esa matriz implica que en el medio haya tensiones, haya dolor, haya gente que no llegue. Pero no hay alternativas”, subrayó. En ese sentido, recordó la experiencia de la gestión de Cambiemos: “Ya pasamos por esto en 2019, cuando estábamos empezando a salir nos pegamos un tiro en el pie”.

“Patricia y Milei son complementarios”

En el plano estrictamente político, Fernández Molero destacó el rol de Patricia Bullrich, a quien definió como un “animal político” que aporta matices para consolidar el cambio.

“Son complementarios Patricia con Milei, yo elijo verlo de esa manera, es lo que le conviene a la Argentina. Vos tenés a alguien muy fuerte en la parte económica, porque Milei es un talibán en ese sentido, y al mismo tiempo tenés a la persona que hizo que la seguridad deje de estar en el top 1 de preocupaciones de las personas, que entiende la política y tiene otra astucia”, argumentó la diputada.

Respecto a los ruidos internos y a recientes videos virales de la exministra, la legisladora prefirió la cautela y enfatizó su deseo de que la gestión no tambalee frente a “un montón de gente al acecho que no quiere que a este Gobierno le vaya bien”.

Según su visión, Bullrich busca ampliar la base de sustentación. “Si Patricia atrae a determinado votante, está bueno tenerlo adentro. Yo lo que digo es: ojo que la estabilización no está hecha”, reiteró.

Para Fernández Molero, la unión entre Milei y Bullrich es "lo más conveniente" para el país.

La legisladora también apuntó contra los economistas que plantean disidencias con el Gobierno, al señalar que “la ancha avenida del medio después termina siendo una ciclovía cuando vas a la elección”.

Para Fernández Molero, “no hay mucho matiz” en la discusión actual. “Los que dicen que apoyan el rumbo, cuando les empezás a rascar un poquito, les salta otra cosa”, disparó.

En paralelo, confirmó que el PRO trabaja en diálogo con el Ejecutivo sobre el Presupuesto para lograr acuerdos y evitar que áreas como discapacidad vivan “siempre regulando la emergencia”.

Finalmente, desestimó las alarmas sobre el aumento de la morosidad al argumentar que los reportes del Banco Central reflejan “una foto que nos quedó un poco vieja”, debido a los tiempos de gracia de cinco meses en las refinanciaciones y al impacto de la suba de tasas en pleno período electoral.

“El crédito es una herramienta que es buena. Y entrar para romper todo no me parece una buena idea. Hay gente que está haciendo política y no está buscando resolver problemas ”, aseveró.

Y finalizó dejando en suspenso su voto para la eliminación de las PASO: “Voy a dar mi visión puertas adentro”.