El personal militar y de establecimientos navales, que pertenece a las Fuerzas Armadas, recibe en mayo una actualización salarial. Foto: Casa Rosada.

El presidente Javier Milei autorizó mediante un decreto la entrada de medios y personal de la Marina de la República Federativa del Brasil al territorio nacional. La decisión ocurre en medio de una fuerte crisis diplomática entre ambos países.

El Decreto 717/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, permite la participación de la Marina brasileña en el ejercicio combinado denominado “FRATERNO XXXIX”. La maniobra militar tendrá lugar del 10 al 24 de agosto en bases navales argentinas.

El ejercicio se realizará en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Naval Mar del Plata y en aguas jurisdiccionales argentinas comprendidas en la Zona Económica Exclusiva. La Argentina participa en esta actividad desde 1978 para incrementar el adiestramiento combinado naval.

Milei fundamentó la autorización en que el ejercicio refuerza la seguridad internacional y la estabilidad regional. El Ejecutivo aseguró que la participación consolida la presencia de la Armada Argentina en el Atlántico Sur y permite el adiestramiento en operaciones antisubmarinas de elevada complejidad.

El decreto también autorizó otras tres maniobras militares en aguas de Chile y Perú. Los ejercicios “VIEKAREN XXVI”, “SIFOREX XIV” y “UNITAS LXVII” se desarrollarán entre agosto y septiembre en el Canal Beagle y puertos del Callao.

Crisis con Brasil: el Gobierno ratificó que no habrá “reacción diplomática” de Argentina

La autorización llega cuando Brasil retiró a su embajador de Argentina y redujo las relaciones diplomáticas a nivel de negocios. La decisión de Brasilia respondió a críticas del Gobierno argentino hacia el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El canciller Pablo Quirno ratificó que no habrá reacción diplomática de Argentina ante la medida brasileña. “Para pelearse hacen falta dos. Brasil tomó una decisión unilateral”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa.

Quirno caracterizó la decisión como “lamentable” y señaló que existieron expresiones críticas de ambos lados que transparentaron diferencias ideológicas. Sin embargo, aseguró que Argentina siempre decidió mantener separadas las disputas políticas de las relaciones exteriores.

El funcionario apuntó contra lo que denominó una “queja de injerencias” del Gobierno brasileño. Recordó que el propio Lula visitó a Cristina Kirchner durante su detención domiciliaria antes de las elecciones de 2025.

Quirno vinculó la actitud de Brasil con roces con otros países de la región. “Para nosotros, estos temas tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político”, expresó el canciller argentino durante su conferencia.

El Gobierno indicó que continuará manteniendo relaciones diplomáticas según lo que decida Brasil. Sostuvo que la política exterior argentina se guiará exclusivamente por la defensa del interés nacional y la soberanía.

El Cronista

La Cancillería emitió un comunicado oficial en el que “toma nota” de la determinación brasileña y lamentó su decisión de “continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”.

El ejercicio “FRATERNO” cuenta con más de 45 años de tradición entre Argentina y Brasil. Permite estandarizar procesos de planeamiento y conducción en operaciones navales, aeronavales y anfibias entre ambas armadas.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, fue convocado por la cancillería brasileña para ser notificado de la decisión de retirar a su representante diplomático. Esta medida marca un punto de inflexión en las relaciones binacionales.

Milei envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales. El Congreso aún no trata la iniciativa, pero el Ejecutivo avanzó mediante decreto de necesidad y urgencia.