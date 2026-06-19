Hombre clave de Kicillof, desmenuza la interna peronista y pasa a la ofensiva: “Estos tipos están...”
El ministro bonaerense cuestionó la falta de diálogo con la Casa Rosada, aseguró que el modelo económico de Javier Milei “ya está jugado” y cargó contra Luis Caputo: “Es un timbero, va a timbear con la nuestra”.
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