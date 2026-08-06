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Ampliación

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia neta de $ 238.000 millones, según el balance aprobado por la asamblea de accionistas, que fue validado por KPMG y la Auditoría General de la Nación (AGN). Fue el segundo ejercicio con números positivos desde la estatización de la empresa, ocurrida en 2008.

En el plano operativo, la línea aérea registró un resultado EBITDA positivo de u$s 120,7 millones , luego de incorporar los ajustes derivados del proceso de auditoría. El indicador refleja el desempeño del negocio antes de intereses e impuestos y marca un fuerte contraste con el período comprendido entre 2008 y 2023, cuando la empresa acumuló una pérdida operativa promedio de u$s 400 millones anuales.

“Entre 2008 y 2023, Aerolíneas recibió más de u$s 8000 millones en transferencias del Estado. Hoy deja de ser una carga para los contribuyentes y vuelve a generar valor. Este es el camino: equilibrio fiscal, eficiencia en la gestión y un Estado que cuide los recursos de los argentinos. Gracias a Fabián Lombardo y a todo su equipo por este gran trabajo”, tuiteó el ministro de Economía Luis Caputo.

En un comunicado, Aerolíneas Argentinas informó que realizará por primera vez en su historia un pago de Impuesto a las Ganancias cercano a los $ 6000 millones.

La mejora también se reflejó en el patrimonio neto, que volvió a terreno positivo después de más de diez años y alcanzó los $ 18.000 millones. De acuerdo con la compañía, este resultado se explicó principalmente por las ganancias acumuladas durante los últimos dos ejercicios y se consiguió sin aportes de capital del Estado en 2025.

Mejoras

En paralelo, Aerolíneas redujo 52% su deuda bancaria y financiera, que al cierre del ejercicio se ubicó en u$s 170,5 millones. Además, durante 2025 no solicitó fondos del Tesoro, algo que no ocurría desde que el Estado tomó el control de la mayoría accionaria en 2008. Para 2026, la empresa tampoco prevé requerir transferencias públicas.

Durante el año, la compañía mantuvo una cantidad de horas voladas similar a la de 2024 y operó un promedio de 300 vuelos diarios, con un factor de ocupación del 83%. Transportó más de 12,78 millones de pasajeros, equivalentes a cerca de 35.000 viajeros por día.

Ampliación

Aerolíneas Argentinas amplió su plan de renovación de flota y prevé incorporar 20 aviones entre 2027 y 2031, dos más que los contemplados en el programa presentado a fines del año pasado. La empresa reemplazará las aeronaves más antiguas, aumentará alrededor de un 10% su capacidad de asientos y renovará el 60% de los equipos utilizados para vuelos de largo alcance.

El nuevo esquema incluye seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8. La operación se realizará mediante contratos de leasing y, según la compañía, será financiada con recursos propios, sin aportes del Tesoro.

El anuncio fue realizado durante la Feria Internacional de Farnborough, en Inglaterra, donde el presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, formalizó parte de los acuerdos con las empresas que proveerán los aviones.