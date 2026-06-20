Javier Milei participa este sábado de la ceremonia central en el Monumento a la Bandera, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. El Presidente llegó acompañado por Manuel Adorni, en una nueva muestra de apoyo en plena investigación judicial, y su gabinete.

También se encuentran en Rosario Martín Menem, Karina Milei y parte del Gabinete. La vicepresidenta Victoria Villarruel también está presente en la ceremonia, pero no conforma la comitiva oficial.

El acto concentra una fuerte atención política por la presencia de los principales referentes del Gobierno nacional y por la tensión que se mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Noticia en desarrollo