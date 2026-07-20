En esta noticia ¿Qué significa soñar con la vaca?

Este lunes, 20 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0954 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

1° 0954 11° 7300 2° 8350 12° 7359 3° 7510 13° 9887 4° 4784 14° 0005 5° 5325 15° 9857 6° 0025 16° 1763 7° 5871 17° 2806 8° 6091 18° 2358 9° 0584 19° 5291 10° 9483 20° 7023

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca simboliza abundancia, nutrición y seguridad. También habla de paciencia, maternidad y cuidado de los recursos.

Si aparece flaca, enferma o agresiva, advierte desgaste y carencias. Serena y bien alimentada augura estabilidad y frutos por tu constancia.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.