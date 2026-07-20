El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

Este lunes, 20 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.8941 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.73%.

En la última semana, la cotización del Euro en el mercado registró una variación de -0.22% y en el último año acumula -7.97%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días, el euro mostró una tendencia bajista: seis jornadas de descenso y cuatro de avance, con alternancias frecuentes y cierre del periodo a la baja.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.05%, es mayor que la volatilidad anual del 5.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la moneda Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que en los días anteriores. Esto sugiere que el Euro se está fortaleciendo frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para asegurar que sea sostenible y no una fluctuación temporal. La continuidad de esta alza podría ser indicativa de un mayor interés inversor en la moneda europea.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.