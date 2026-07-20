El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

Durante el cierre de mercados de este lunes, 20 de julio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.43, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.63% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

La cotización del Dólar muestra una variación semanal de -0.58% y anual de -7.22%, indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el dólar alternó rachas de subas y bajas: dos avances al inicio, retrocesos consecutivos en la mitad, nueva recuperación cerca del final y cierre con caída; balance casi neutro con leve sesgo bajista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.5697%, es menor que la volatilidad anual del 7.5807%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior al de días anteriores, lo que sugiere un crecimiento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza en la moneda puede estar influenciada por factores económicos que han fortalecido su demanda en el mercado.

La estabilidad de esta tendencia dependerá de las intervenciones del mercado y de las condiciones económicas globales que puedan afectar la valoración del Dólar en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.