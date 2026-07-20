Cambió el mapa de la riqueza: quiénes son los multimillonarios que más dinero sumaron en 2025.

La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 20 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.520, cifra que señala una variabilidad de -1,63% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva tras haber experimentado un incremento en los últimos dos días. Este comportamiento sugiere un interés creciente en esta moneda, posiblemente influenciado por factores económicos y políticos actuales. La tendencia al alza indica una búsqueda de refugio en dólares por parte de los inversores.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 20.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 17.94%.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.540, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: