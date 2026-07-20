La psicología del votante de Milei: ¿por qué el apoyo al rumbo político convive con un 70% de pesimismo económico?
Los votantes de La Libertad Avanza reconocen las dificultades cotidianas, pero sostienen sus esperanzas en la voluntad para salir “sin ayuda del Estado” y confían en el Presidente como una persona capacitada para hacer mejorar la situación.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 20 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.