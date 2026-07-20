La coyuntura política argentina presenta un fenómeno sociológico que desafía las lecturas tradicionales de la opinión pública: mientras la percepción sobre la economía cotidiana muestra deterioro sostenido , el respaldo al rumbo gubernamental mantiene un piso de contención elevado.

La última entrega de la consultora Proyección expone esta paradoja: cerca del 70% de los encuestados manifiesta una percepción negativa sobre la situación económica actual. El 23,6 pidió asistencia económica a sus amigos y más del 63 cree que va a estar peor en 6 meses, pero la aprobación de la gestión libertaria sostiene una resiliencia inédita entre quienes la apoyan.

El dato novedoso es que en esos grupos -jóvenes, milenials y adultos mayores- reconocen las dificultades.

La radiografía de la micro: el origen del pesimismo

El malestar social reflejado por las encuestas no responde a una apreciación subjetiva, sino a un ahogo financiero que tiene respaldo en estadísticas.

La caída en las ventas minoristas y el estancamiento del consumo masivo, analizados por el Instituto Argentina Grande (IAG) y EcoGo, explican por qué la sensación de pérdida de capacidad de compra abarca a una clara mayoría.

Una parte de la sociedad no llega a fin de mes y el recurrir a mecanismos de financiamiento informal se volvió la norma.

Esta dinámica de asfixia microeconómica se traduce en un endeudamiento severo que afecta directamente a los hogares. Los datos de la consultora Analytica indican que la mora en el sistema de crédito a las familias alcanza el 15,9%, dejando a más de 5,3 millones de personas con registros de impago.

Asimismo, los reportes sobre agregados monetarios del Banco Provincia (BAPRO) y las métricas territoriales exhiben que la tensión social se concentra fuertemente en áreas urbanas vulnerables, donde el Conurbano bonaerense roza el 30,5% de morosidad irregular.

La mora en Jóvenes de 18-25 años alcanza el 42,8% Consultora 1816

El electorado centennial: fricción económica y convicción libertaria

Al ingresar en la psicología del votante, el segmento de los jóvenes de 18 a 25 años representa el caso de estudio más agudo.

Según datos de la Consultora 1816, esta franja etaria ostenta el récord de mora crediticia del país con un 42,8%, empujada principalmente por el uso de billeteras virtuales y créditos fintech.

Sin embargo, este mismo grupo demográfico constituye el núcleo duro de apoyo identitario hacia la figura de Javier Milei.

"Las Fuerzas del Cielo". Los jóvenes que acompañan a Milei, representan al sector más fiel y también qué más sufre.

La psicología del votante centennial se explica por un distanciamiento profundo respecto del modelo económico anterior.

Según la encuesta realizada por Proyección, habiendo crecido en un entorno de inflación crónica e inestabilidad, los jóvenes rechazan la noción del empleo formal tradicional como vía de progreso y abrazan la cultura de la autogestión . Descreen de la política como factor de la solución a sus problemas.

En su narrativa, el sobreendeudamiento actual es percibido como un obstáculo coyuntural frente a un sistema político pasado que perciben como el verdadero causante del estancamiento estructural.

Tienen una percepción negativa de la economía de 70,6% pero creen que el principal dirigente asociado a la “capacidad” es Javier Milei. Además, casi el 60% cree que el Presidente ideal es el que tenga un proyecto de país, y el dirigente que más asocian a esa idea es el líder libertario.

Adultos mayores e ingresos fijos: el pragmatismo del orden

En el extremo opuesto del espectro generacional, los adultos de mediana edad y los adultos mayores procesan la crisis bajo una lógica marcadamente pragmática.

Este grupo social es golpeado por el retraso de los haberes jubilatorios y el costo de la canasta básica, sumándose al alto porcentaje que declara que su situación personal está peor que hace un año.

A pesar de esto, su respaldo al Gobierno no obedece a un fervor dogmático, sino a una aversión extrema a la inflación. Comparados, son más fervientes defensores del proyecto gubernamental que los más jóvenes.

Para este segmento socioeconómico, el ordenamiento de las variables macroeconómicas es interpretado como un bien superior indispensable.

En la medición de Proyección, la paciencia de este votante se sostiene sobre la memoria del descalabro monetario reciente y el temor a un retorno a la inestabilidad.

Apoyan el ajuste fiscal no porque no sientan el impacto en sus economías domésticas, sino porque consideran que el dolor presente es el costo ineludible para erradicar la inflación.

Aquí, disputando el centro de la escena aparece con fuerza la figura de Patricia Bullrich.

Cuentapropistas e informales: el dogma del costo inevitable

El universo de los trabajadores independientes, comerciantes y sectores informales experimenta en carne propia la parálisis de la calle.

Las evaluaciones del IAG muestran un panorama crítico para las pequeñas empresas y los prestadores de servicios urbanos, cuya facturación real ha caído a niveles mínimos. La reducción en los volúmenes de venta ha obligado a estos sectores a postergar pagos de servicios y a refinanciar saldos a tasas elevadas.

Sin embargo, la estructura mental del votante cuentapropista valida el discurso del “esfuerzo necesario”.

Existe una convicción arraigada de que la economía requería un freno de mano para sanear los excesos de emisión y subsidios del pasado.

Este sector asume la recesión no como un fracaso del programa económico actual, sino como una factura pendiente que la sociedad debía pagar tarde o temprano para reordenar el sistema de precios.

Entre los emprendedores de 30 a 44 años se destaca con fuerza la figura de Myriam Bregman como la dirigente asociada a la honestidad y a la credibilidad.

Profesionales y clase media: la paciencia con fecha de vencimiento

Finalmente, los sectores profesionales y la clase media consolidada muestran el perfil psicológico más condicional.

Poseen una mayor capacidad de resistencia financiera para absorber el impacto del ajuste, pero son quienes analizan el rumbo con métricas de gestión concretas.

En las encuestas de Proyección, este grupo apoya la disciplina fiscal y la desregulación, pero exige resultados visibles en materia de reactivación y recuperación del poder adquisitivo.

En la mente de la clase media, la viabilidad del apoyo político está atada a la expectativa de mediano plazo. Toleran el estrangulamiento del consumo personal siempre que perciban que las reformas estructurales sentarán las bases de una recuperación real.

No obstante, este segmento es el más volátil: si el estancamiento de la microeconomía se prolonga sin señales de alivio en el salario real, su tolerancia frente al pesimismo actual tenderá a agotarse con mayor rapidez que en los sectores identitarios.