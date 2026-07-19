El presidente Javier Milei envió un mensaje a la Selección tras la derrota a manos de España en la final del Mundial 2026.

“Muchas gracias, jugadores. ¡Hasta el final con las botas puestas! Argentina siempre en lo alto”, escribió el Presidente en sus redes sociales tras el encuentro en el que la Selección perdió por un tanto contra cero en el segundo tiempo del alargue.

Muchas gracias Jugadores...!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026

El mandatario había seguido de cerca el andar del seleccionado y había ofrecido a los jugadores la Casa Rosada para agradecer el acompañamiento del público durante el torneo.

La participación de la Selección en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin demasiado tiempo para el descanso, la delegación albiceleste emprenderá el regreso al país en las próximas horas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni partirá este mismo domingo por la noche desde el área de Nueva York, una vez finalizados los compromisos protocolares posteriores al encuentro decisivo.