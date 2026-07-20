En esta noticia Escala agroindustrial

Adecoagro vuelve a mover fichas en Brasil. La agroindustrial argentina anunció la compra del ingenio Caarapó, propiedad de Raízen, en una operación valuada en 760 millones de reales (unos u$s 148 millones). La adquisición incluye no sólo el ingenio ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul, sino también la caña de azúcar propia y los contratos de suministro con productores vinculados a la planta.

Para la firma, la operación tiene un valor estratégico. La usina se encuentra a unos 100 kilómetros de los complejos de Angélica e Ivinhema, dos activos que la compañía ya opera en el estado . Esa cercanía, señaló Adecoagro, permitirá “capturar sinergias entre los tres activos.”

Durante la zafra 2025/26, el complejo procesó aproximadamente 3,5 millones de toneladas de caña de azúcar. Además, la fábrica tiene capacidad para producir etanol hidratado y anhidro, así como energía renovable .

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La finalización de la transacción está sujeta a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil. Se prevé que el cierre se produzca antes del 1 de octubre de 2026.

La compra representa uno de los movimientos corporativos más relevantes del año para la firma y profundiza una estrategia de expansión que tiene a Brasil como uno de sus mercados centrales. De hecho, el país es el mayor productor de azúcar del mundo.

Para Raízen, en tanto, la desinversión forma parte de una reestructuración de su cartera de activos . En el hecho relevante enviado al mercado brasileño, la empresa señaló que la venta apunta a “simplificar sus operaciones y capturar eficiencias para mejorar la rentabilidad de su negocio agroindustrial” .

Tras desprenderse de Caarapó, continuará operando 23 ingenios, con una capacidad instalada de molienda cercana a 69 millones de toneladas de caña de azúcar por zafra.

Escala agroindustrial

A fines del año pasado, Adecoagro se convirtió en el socio mayoritario de Profertil, la única productora de urea granulada del país. La venta se concretó en diciembre y marcó el traspaso de su control accionario que, hasta ese momento, estaba en manos de la canadiense Nutrien y de YPF.

Con la transacción, la firma adquirió las participaciones de ambos accionistas y consolidó el 90% del capital, mientras que el 10% restante quedó en manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Ahora, la compra de Profertil empezó a mostrar resultados. En el primer trimestre del año, con cierre al 31 de marzo, el negocio de fertilizantes se convirtió en el principal motor operativo de la agroindustrial , que registró ganancias netas por u$s 43,8 millones, más del doble que en el mismo periodo de 2025. Según explicó Adecoagro en su balance, el alza en los valores de la urea, el etanol y la energía compensó la caída en otros productos de su cartera, como azúcar, maní y arroz.

En ese contexto, alcanzó un ebitda ajustado de u$s 85,8 millones en el trimestre, impulsado principalmente por el negocio de fertilizantes, que aportó u$s 52,5 millones, un valor cuatro veces mayor que el año pasado.

La firma fundada en 2002, es uno de los principales grupos agroindustriales de la región. Con presencia en Brasil, la Argentina y Uruguay, posee 210.000 hectáreas. Produce alimentos, leche, arroz, cultivos agrícolas, azúcar, etanol y energía renovable.

Dueño de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita, el año pasado, el gigante cripto Tether se convirtió en su controlante, tras ofertar u$s 615 millones para expandir hasta más del 70% su participación en la empresa (tenía poco más del 19 por ciento).

Actualmente, Adecoagro mantiene un fuerte interés por la compra de activos de SanCor, luego de que la Justicia decretara su quiebra. Si bien ahora el proceso de venta quedó suspendido por el pedido de un acreedor, la firma fue una de las 10 empresas que compraron los pliegos licitatorios para presentar una oferta por la histórica cooperativa.

Su interés no es nuevo. En 2019 creó la sociedad L3N S.A. para adquirir, en su momento, marcas de la láctea como Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles, además de plantas industriales en Chivilcoy y Morteros.