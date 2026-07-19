La participación en un Mundial ofrece, entre otras particularidades, la oportunidad de observar la relación de la argentina con el mundo.

Los 31 países que participaron del Mundial que culmina hoy son, además, socios comerciales de la Argentina y durante 2025 recibieron productos nacionales por u$s 44.724 millones, el equivalente a algo más de la mitad de todas las ventas externas del país.

Brasil y Estados Unidos encabezaron el ranking de destinos de exportación, mientras que el continente americano concentró cerca del 63% de esos envíos y Europa otro 20%, reflejando el fuerte vínculo comercial que une a la Argentina con las economías que disputaron el Mundial de la FIFA.

En ese contexto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que 2026 podría convertirse en el mejor año de la historia para el ingreso de divisas comerciales de la Argentina: según el último informe, la liquidación alcanzaría los u$s 57.168 millones.

La cifra que sigue de cerca Luis Caputo, ministro de Economía, supera el récord de u$s 56.722 millones registrado en 2022 y se ubica casi u$s 6800 millones por encima de los u$s 50.381 millones liquidados en 2025.

Pero el dato más relevante del estudio no es únicamente el volumen de dólares que ingresarían al país a partir del combo agro, minería y energía, sino el cambio estructural que comienza a mostrar el mercado cambiario.

Un segundo semestre con más dólares

Por primera vez, la segunda mitad del año concentraría un mayor ingreso de divisas que la primera, rompiendo un comportamiento histórico asociado al calendario agrícola.

La BCR estima que entre julio y diciembre ingresarían u$s 29.793 millones, frente a u$s 27.375 millones durante el primer semestre.

Tradicionalmente, la oferta de dólares alcanzaba su pico con la cosecha gruesa y luego se reducía de manera marcada hacia fin de año.

Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras —mucho menos dependientes de la estacionalidad del agro— comienza a modificar esa lógica y sostiene el flujo de divisas durante todo el año.

Según la entidad rosarina, el perfil mensual proyectado para 2026 ya no muestra el habitual desplome del último trimestre, sino una curva más estable, impulsada por el crecimiento de estos sectores.

El agro sigue con la 10

Aunque pierde peso relativo frente al avance de la energía y la minería, el complejo agroexportador continuará siendo el mayor “goleador” de divisas del país.

NA

La BCR proyecta para 2026 una liquidación de u$s 34.897 millones, aunque redujo la estimación en alrededor de u$s 1200 millones respecto de mayo debido a menores precios internacionales previstos para los principales productos .

Hasta junio, el agro habría liquidado u$s 15.768 millones, por debajo del mismo período del año pasado, una diferencia que el informe atribuye principalmente a los cambios que tuvieron los derechos de exportación durante 2025, que adelantaron operaciones y alteraron el calendario habitual de comercialización.

La minería gana titularidad

Luego de estar años “en el banco”, la minería aparece como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y “gana titularidad” en el ranking de exportadores con proyecciones cada vez más palpables.

Tras exportar u$s 6075 millones en 2025, las ventas externas podrían superar los u$s 9000 millones este año, elevando su participación desde aproximadamente el 7% hasta más del 10% del total exportado por la Argentina.

El avance responde al mejor desempeño de los precios del oro y la plata y al crecimiento del complejo del litio.

Ese dinamismo ya comenzó a reflejarse en el mercado de cambios: durante el primer cuatrimestre de 2026 el sector generó ingresos netos por u$s 2927 millones, un 88% más que un año antes.

Al tratarse de una actividad con escasas importaciones respecto de sus ventas externas, la minería aporta además un flujo de divisas estable a lo largo del año.

Vaca Muerta, incorporación clave

La energía, tras el avance de inversiones clave en la última década, completa el nuevo “combo mundialista” que explica el cambio de tendencia.

La producción de petróleo crecería 16% durante 2026, suficiente para alcanzar el mayor nivel de extracción de la historia argentina y superar el récord de 1998, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, que ya representa cerca del 70% del petróleo producido en el país.

Ese crecimiento ya se refleja en el comercio exterior. Durante el primer semestre, la balanza energética registró el mayor superávit de la historia para ese período, con u$s 6987 millones, un incremento interanual del 87%.

Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 52%, hasta superar los u$s 8118 millones, mientras que las importaciones descendieron a mínimos de las últimas dos décadas.

De cara al cierre del año, la BCR proyecta que las exportaciones energéticas superarán u$s 14.400 millones, llevando el superávit comercial del sector por encima de u$s 12.000 millones.

A ello se sumará la puesta en marcha del oleoducto VMOS, prevista para fines de año, que incorporará una capacidad adicional de 190.000 barriles diarios y permitirá sostener un flujo creciente de exportaciones.

Cambiar de lógica

Para cerrar bajo la lógica futbolera, más allá del récord proyectado, el informe deja una conclusión de fondo: así como la Selección deja de depender exclusivamente de Lio Messi para abrir el marcador, la economía argentina comienza a depender menos de un único motor para generar dólares.

Durante décadas, el calendario agrícola definió casi en exclusividad la oferta de divisas del país. Ahora, el crecimiento sostenido de las exportaciones energéticas y mineras empieza a distribuir ese ingreso de manera más uniforme a lo largo del año.

Si las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario se cumplen, el equipo económico continuará celebrando “bonanza” tanto en el segundo semestre de 2026 como en 2027, año de disputa presidencial.

El nuevo escenario, puede dar un alivio clave al gobierno de Javier Milei ya que administrará una nueva etapa para el mercado cambiario argentino, con un protagonismo cada vez mayor de Vaca Muerta y la minería junto al histórico liderazgo del agro.