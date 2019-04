Ganancias: qué informar a la AFIP, cómo hacerlo y cuál es la fecha límite

Inesperadamente la AFIP mediante un comunicado extendió el plazo para que los trabajadores en relación de dependencia informen en el SIRADIG, las deducciones y las cargas de familia para el cierre de la declaración anual impositiva correspondiente al año 2018. Es conveniente que lo hagan todos, incluso los que oportunamente habían informado los hijos, porque a raíz de la última modificación realizada en el mes de septiembre del año pasado, por la que cambió el porcentaje de descuento de los hijos a cargo del trabajador (antes el 100% cada padre y luego un 50% cada uno o el 100% sólo uno de ellos) la norma no fue clara en si debían todos confirmar nuevamente la deducción o quedaban confirmados los datos que estaban cargados anteriormente. La resolución de ese momento (4286) establecía lo siguiente: “a partir del 3 de septiembre 2018 y hasta el vencimiento del plazo previsto para la presentación del F. 572 web correspondiente al período fiscal 2018, los beneficiarios deberán actualizar la información respecto de las cargas de familia suministradas a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG) – TRABAJADOR”. De esta manera no queda claro si todos los empleados tuvieron que enviar nuevamente el formulario con la declaración de los hijos que están a su cargo, o únicamente lo debieron hacer los que les correspondía efectuar la modificación. Por ese motivo, los que cambiaron su situación y no enviaron el nuevo formulario, entonces tienen tiempo hasta el 30 de abril para poder reducir el porcentaje de descuento correcto al 50%, en lugar del 100% que venían descontando hasta agosto. Si no lo hicieron y lo efectúan ahora, el recálculo que hace el empleador es retroactivo al 1 de enero de 2018, y eso provoca que el importe adicional a descontar en mayo sea importante. Además, a este ajuste hay que agregarle lo que corresponde retener de impuesto por el propio mes de mayo. Esta modificación era cuestionable ya que una resolución no podría haber modificado el artículo 23 de la ley de Ganancias, cambiando el porcentaje de descuento que hacían los padres en el cálculo del tributo.

Por otro lado en el SIRADIG, según la misma resolución, había que informar si por el hijo se cobraba asignación, cuestión que invalida el descuento en el cálculo de la retención. Por esos motivos, antes del 30 de abril sería conveniente ingresar en la pestaña 2018 del SIRADIG, para revisar los datos y enviar nuevamente el formulario al empleador por Internet, independientemente de si tuviera que hacerse o no la adecuación del descuento de los hijos. Adicionalmente, la AFIP extendió el plazo para que los empleadores entreguen la declaración anual de los empleados que tuvieron retenciones hasta el 17 de mayo de 2019.

Detalle de los trámites:

Previamente, los que todavía no lo hicieron, tienen que brindar la dirección de correo electrónico y un número de teléfono, además de constituir el domicilio fiscal electrónico.

El ingreso de la información se hace desde el servicio denominado “SIRADIG - TRABAJADOR”, que funciona desde la página Web de la AFIP. En mayo los empleadores tienen que entregarle una copia del resumen anual 2018, a todos los empleados que durante ese año igualaron o superaron el nivel anual de ingresos brutos (por todos los rubros) de un millón de pesos, que obligará a la presentación de las declaraciones juradas anuales informativas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, que vencen el 30 de junio próximo.

Los empleados tienen que:

a) Informar al inicio de la relación laboral y cuando se producen modificaciones en los datos, mediante el sistema SIRADIG- TRABAJADOR, que funciona en la página Web de la AFIP, las deducciones generales y personales (cargas de familia) que computarán en el cálculo de la retención del Impuesto a las Ganancias. Por los importes de gastos que hubieran sido objeto de reintegros parciales, la información a darle a la AFIP se limita a la suma que no fue reintegrada. También, se tienen que informar los datos de las remuneraciones percibidas en otro empleo o por jubilación para que se agregue ese importe al cálculo de la retención de ganancias que efectúa el empleador designado como agente de retención. En los casos de pluriempleo el empleador que abonó la mayor remuneración, durante el año anterior, es el agente de retención encargado de retener por todos los sueldos que percibe el empleado; quien es el que lo tiene que definir.

b) Informar por SIRADIG al agente de retención, con anterioridad al 31 de marzo del 2019 (ahora 30 de abril) o en el momento de practicarse la liquidación final (por desvinculación) la información referida a las deducciones anuales (gastos médicos) y el pago a cuenta (Impuesto al Cheque).

c) Inscribirse formalmente en el Impuesto a las Ganancias, cuando:

1. El empleador, ya sea por error u omisión, no le realizó la retención total del impuesto anual. De esta forma, queda en claro que si hubo un error en defecto en los montos retenidos por el empleador o ANSES no eximen al empleado o al jubilado a ingresar la diferencia adeudada, teniendo que presentar la declaración jurada anual. Luego, tendrá que dar de baja la inscripción para que la AFIP no le exija anticipos.

2. Existen gastos que el empleado efectuó durante el año, que no se encuentran incluidos en el listado taxativo que permite la norma reglamentaria de la AFIP (RG 4003), para poder recuperarlos.

3. Los empleados tienen que presentar por Internet, antes del 30 de junio de 2019, las declaraciones juradas informativas de Ganancias y de Bienes Personales, a pesar de no tener que abonarlos y de no estar inscriptos en la AFIP. Esta obligación nace cuando el total de los ingresos brutos percibidos durante el 2018 han sido iguales o mayores a un millón de pesos.

Para ganancias, el empelado podrá optar por elaborar la declaración informativa a transmitir mediante el servicio denominado "REGIMEN SIMPLIFICADO GANANCIAS PERSONAS FISICAS". Las declaraciones determinativas también se hacen desde la página de la AFIP.

4. Los empleados podrán consultar e imprimir la declaración jurada anual o final (por desvinculación), a través del formulario 1357, desde el sistema “SIRADIG”. Esta liquidación tiene que presentar el empleado al ingresar a un nuevo empleo.

Conceptos que se informan:

1-Familiares a cargo: La ley de Ganancias permite descontar sólo dos vínculos familiares, en la medida que se encuentren a cargo del empleado, de que hayan residido más de seis meses en el país durante el año 2018 y que no posean ingresos anuales, de ningún tipo, superiores a $ 66.917,91:

-Cónyuge: sólo se permite vínculo legal, no se habilita la deducción de concubina/o o conviviente. Como se puede ver no se actualizó la ley de acuerdo con lo establecido por el nuevo código Civil y Comercial unificado.

-Hijos e hijastros menores de 18 años, o mayores incapacitados para el trabajo. Desde el 2018, esta deducción podrá computarla quien posea la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y Comercial. Cuando es ejercida por los 2 progenitores y ambos perciben ganancias imponibles, cada uno podrá computar el 50% del importe de la deducción o uno de ellos el 100% de dicho importe. Esta medida salió durante el año pasado, los que no hicieron el ajuste deberán hacerlo hasta el 31 de marzo, y por ese motivo tendrá un ajuste en las retenciones que se hagan en el próximo mes de mayo, correspondientes al 2018.

2-Honorarios médicos: Lo pagado por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, por ejemplo: 1. Hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares. 2. Prestaciones accesorias de la hospitalización. 3. Servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades. 4. Servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. 5. Servicios prestados por los técnicos auxiliares de la medicina. 6. Todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales.

Se podrá descontar hasta el 40% del importe total pagado en el año, por todos esos conceptos para la atención médica del propio empleado y la de sus familiares que están a cargo que se deducen en este régimen de retención. No se podrán deducir los importes que luego de abonados fueron reintegrados por las obras sociales. Se descuentan los coseguros abonados, los medicamentos y las prótesis únicamente si fueron suministrados conjuntamente con la prestación del servicio médico. Por ejemplo, un medicamento aplicado en el momento de la atención médica se puede descontar, no así el que fue recetado para luego comprar en la farmacia.

3-Impuesto al Cheque: El 33% del impuesto al cheque que los bancos le retuvieron al empleado durante todo el año 2018. Las cuentas sueldos no sufren este impuesto, pero generalmente los bancos ofrecen cuentas corrientes dentro del paquete de la cuenta sueldos. Si se usaron en el año y hubo retenciones del impuesto al cheque ese porcentaje autorizado se podrá informar para que lo reintegre el empleador en mayo. No se podrá recuperar por este régimen de retención el crédito de impuesto si el empleado también realiza tareas autónomas que requieren la inscripción en la AFIP.

4-Prepagas: Importes que se destinen a cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico asistencial, correspondientes al beneficiario y a los vínculos familiares que el empleado deduce en la retención. Corresponde a las cuotas de prepaga, servicios de emergencias, etc.

5-Seguros de vida: Lo pagado por primas de seguros para casos de muerte. Los gastos de sepelio del contribuyente o de personas que deduce el empleado, en la medida que no fueron reintegradas. Por cada uno de estos conceptos el tope anual de deducción es de $ 996,23.

6-Viáticos: Para el caso de corredores y viajantes de comercio, los gastos de movilidad y viáticos, en función de los valores de la tabla que aprobó la AFIP. Cuando utilicen auto propio la amortización impositiva anual del rodado

7-Donaciones: Realizadas al fisco nacional, provincial y municipal y a las entidades que fueron reconocidas como exentas por la AFIP.

8-Alquileres: El 40% de las sumas pagadas en concepto de alquileres de inmuebles destinados a casa habitación del trabajador, hasta el límite anual de $ 66.917,91. La condición que se pone es que el empleado no sea titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. A efectos del cómputo de esta deducción es requisito necesario que el monto de los alquileres abonados se encuentre respaldado mediante la emisión de una factura o documento equivalente por parte del locador del inmueble. Asimismo, el empleado tiene que enviar, por Internet, una copia del contrato de alquiler a la AFIP, en formato Pdf.

9-Intereses: Correspondientes a créditos hipotecarios otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a la casa habitación, hasta el importe de $ 20.000 anuales. De la cuota del préstamo únicamente se deduce la parte del interés puro.

10-Garantía Recíproca: Aportes al capital social o al fondo de riesgo efectuado por los socios protectores de sociedades de garantía recíproca. Esta deducción no tiene limitación, únicamente se exige que el aporte se mantenga por dos años depositado.

11-Servicio doméstico: Importes abonados a los trabajadores de casas particulares, en concepto de contraprestación por sus servicios, contribuciones patronales y cuota obligatoria del Seguro de Riesgo de Trabajo. El tope anual es de $ 66.917,91. El pago de las cargas sociales y el alta de la persona que presta el servicio doméstico tienen que estar a nombre del empleado.

12-Otras cajas jubilatorias: Aportes efectuados a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares, creados por leyes nacionales, provinciales o municipales, Convenciones Colectivas de Trabajo o Convenios de Corresponsabilidad Gremial y todo otro aporte destinado a la obtención de un beneficio que guarde identidad con una prestación de índole previsional que tenga carácter obligatorio para el beneficiario de las rentas.

13-Gastos de movilidad y viáticos abonados por el empleador, en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a la actividad de que se trate o -de no estar estipulados por convenio- los efectivamente liquidados de acuerdo con la documentación que lo acredite, y hasta un máximo de $ 26.767,16.

No hay que olvidarse el 2019, ya que consecutivamente para atenuar el efecto que produce el impuesto en los sueldos todos los meses, conviene también ir dando la información, que se tiene en cuenta para calcular la retención. Las novedades para este año son la deducción del seguro de vida y retiro por los que se podrá deducir hasta $ 12.000 anuales; y el incremento del tope anual de deducción de servicio doméstico y del nivel de ingresos de los familiares a cargo que no podrá superar $ 85.848,99.