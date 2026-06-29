Impuesto a las Ganancias y Monotributo: cuánto aumentarían a partir de julio con la nueva actualización.

Los contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y quienes están inscriptos en el Monotributo se preparan para una nueva actualización de ambos regímenes. Se trata del segundo ajuste previsto para 2026 por ARCA, en línea con el mecanismo de indexación semestral establecido por la reforma tributaria aprobada en 2024.

Si bien las modificaciones comenzarán a regir formalmente desde el 1° de julio, los nuevos valores se aplicarán en la práctica una vez que se conozca la inflación de junio. Ese dato será publicado por el INDEC el 14 de julio y permitirá determinar el porcentaje definitivo de incremento que tendrán los principales parámetros de ambos sistemas tributarios.

Cómo quedarían Ganancias y Monotributo con la actualización

De acuerdo con las estimaciones privadas, la inflación acumulada durante el primer semestre rondaría el 17%, porcentaje que serviría como referencia para actualizar los mínimos, escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias, además de las categorías y cuotas del Monotributo.

En el caso de Ganancias, ese ajuste elevaría el mínimo no imponible, por lo que una persona soltera sin hijos comenzaría a tributar a partir de ingresos cercanos a los $3,5 millones brutos mensuales. Para un trabajador casado con dos hijos, el umbral superaría los $3,8 millones brutos.

ARCA (imagen ilustrativa El Cronista)

El Monotributo también actualizará los topes de facturación, las cuotas mensuales, los aportes previsionales, la obra social y otros parámetros utilizados para determinar la categoría correspondiente, como los alquileres devengados y el consumo energético.

Si el incremento finalmente se ubica alrededor del 17%, la categoría A del Monotributo pasaría a permitir una facturación anual superior a los $12 millones, mientras que el límite para permanecer en la categoría K, la más alta del régimen, alcanzaría aproximadamente los $126 millones por año.

Impuesto a las Ganancias: cuánto subirá con la actualización por IPC

Para la segunda actualización de 2026 en el impuesto a las ganancias, el Gobierno tomará como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre, es decir, entre enero y junio. Recién a mediados de julio se conocerán los nuevos valores del mínimo no imponible, las escalas y las deducciones que regirán durante los siguientes seis meses.

En enero y julio, la tabla de facturación, escalas y cuotas del Monotributo se indexan por la variación de la inflación acumulada (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Con una estimación de inflación acumulada del 16,9% para ese período, el nuevo mínimo no imponible alcanzaría los $3.507.909 brutos mensuales para los trabajadores solteros sin hijos.

En tanto, los empleados casados con hijos comenzarían a tributar el impuesto a las Ganancias si perciben una remuneración bruta superior a los $4.445.240 por mes.

Monotributo: cuánto subirán los topes de facturación, escalas y cuotas en julio

En enero y julio, la tabla de facturación, escalas y cuotas del Monotributo se indexan por la variación de la inflación acumulada “correspondiente al semestre calendario que finalice en el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”.

De esta forma, con la estimación del IPC acumulado en 16,9% para el primer semestre de 2026, los topes de facturación anuales del Monotributo quedarían de la siguiente manera: