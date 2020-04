El dólar toma distancia social: ¿una escalera al cielo?

Volvieron los 70's. En una entrevista en LN+ el economista Ricardo Arriazu sostuvo que la crisis actual de la Argentina se asemeja más a la de 1975 que a las tantas otras atravesadas por el país. Cristina Fernández de Kirchner, al momento de presentar "Sinceramente" en la Feria del Libro hace casi un año, destacó la figura de José Ber Gelbard, el dirigente de la llamada CGE y autor del pacto social siendo el ministro de Juan Domigo Perón en 1973. La actual vicepresidenta habló entonces de la necesidad de articular un nuevo pacto y hasta le puso nombre: "Contrato Social de Ciudadanía Responsable".

Cristina Fernández de Kirchner habla frecuentemente con el ministro de Economía Martín Guzmán. Dio su visto bueno a la presentación de la oferta a bonistas. Es el motor del impuesto adicional al ya existente Impuesto a la Riqueza pero concentrado en altos patrimonios. Si uno observa las medidas económicas adoptadas en la gestión Fernández desde el 10 de diciembre, todas tendrían la aprobación de Ber Gelbard: suba de las retenciones al agro, doble indemnización y ahora prohibición de despidos, fijación de precios máximos, impuesto a la compra de dólares, tasa mínima para los ahorristas en plazo fijo, créditos a empresas de bancos al 24% (un tercio de la inflación esperada), congelamiento de tarifas y naftas, el freno a las negociaciones del Mercosur con otros países.

Ber Gelbard durante la presidencia de Héctor Cámpora, también como ministro de Economía, impulsó el crédito argentino a Cuba para financiarle la venta de tractores, camiones pasados, autos Fiat 125, Renault 12, Peugeot 404, Ford Falcón, y Dodge 1500 para taxis. Eran el equivalente a u$s 1300 millones al 6% anual. Nunca Cuba pagó ese crédito, hoy equivalentes a u$s 5000 millones. Pero el que defaultea a un defaulteador, tiene 100 años de perdón. Cuba necesita crecer para comenzar a pagarle a la Argentina. Y van 47 años de gracia desde el desembolso de la Argentina a Fidel Castro. Paradójicamente, con la llegada de la dictadura militar, el ex ministro Ber Gelbard se refugió en Washington y no en La Habana.

El dólar blue comenzó el distanciamiento social y la brecha ya es del 70% a los $115 del viernes. Como sucediera también con Ber Gelbard, el rojo fiscal va en ascenso. A fines de 1974, llegó a ser del 14% del PBI. Falta demasiado para ello. Con Celestino Rodrigo en 1975, el dólar comercial pasó de 10 a 26 pesos ley 18.188 y el dólar financiero trepó 100% dando lugar al argentinismo "rodrigazo" para definir a los grandes aumentos de precios. La única gran diferencia con los 70's es que la crisis del petróleo hizo por entonces trepar al barril 400%; hoy la pandemia produce el camino opuesto.

¿Qué puede pasar con el dólar blue, MEP y "Contado con Liqui"? ¿Escalera al cielo? La Base Monetaria dejó de crecer en los últimos días. Pero el derrumbe de la recaudación impositiva en abril en todos los niveles de gobierno, Nación, Provincias, Municipios, permite anticipar que es sólo una pausa.

La extensión de la cuarentena también es una extensión del rojo fiscal y por ende de la emisión monetaria del Banco Central (BCRA). Las restricciones a la movilización de personas restringen indirectamente la operatoria del blue. La CNV a cargo de Adrián Cosentino ordenó, al estilo Ber Gelbard, disminuir la tenencia de moneda extranjera en fondos comunes. La UIF siguió esa línea al amenazar con investigaciones de lavado a las operaciones de "contado con liqui". Se está además en la época del año más dulce en lo que a liquidación de dólares se refiere por la cosecha de soja. No se percibe dado que en un porcentaje no menor se liquidó antes de la suba de las retenciones de diciembre. Y la sensación del que apuesta al silobolsa puede ganar. De todas maneras, con superávit comercial fruto de la depresión económica (se desploman importaciones), la corrección del tipo de cambio oficial difícilmente ocurra en el corto plazo.

La brecha cambiaria se devoró al impuesto de 30% a la compra de dólares, lo que generará al fin de la pandemia fluídos arbitrajes entre los diferentes precios: comprar los u$s 200 oficiales o las compras con tarjeta en el exterior ahora cuestan "sólo" 90 pesos frente al $ 115 del "blue". El dólar soja es de $ 46 (tras aplicarle al cambio oficial las retenciones) con una brecha o distanciamiento social de 140%. ¿Volverán las exportaciones de soja a Uruguay o Paraguay camufladas como alimento balanceado? Un año con fuerte sequía, Paraguay, durante el kirchnerismo, tuvo récord de exportaciones de soja.

La renegociación de la deuda va a ser un punto de quiebre que pueda acelerar o frenar esa escalera al cielo. Hubo una oferta de acreedores que rápidamente descartó el ministro Guzmán. Hay diálogo aún entre las partes a través de Lazard, interesado en que haya acuerdo dado que las comisiones están en función del resultado. Ya comenzaron a recibir los bonistas en el exterior el mensaje de aviso con la oferta argentina. Guzmán tiene su plan B: licuará el bajo porcentaje de adhesión y default con la restructuración que luego haga de la deuda en dólares bajo legislación argentina. Este capítulo de la renegociación de la deuda será más simple dado que los ahorristas no tienen dónde reclamar. La deuda en pesos se licuó automáticamente.

Tras la reciente cumbre por videoconferencia del FMI, la tradicional asamblea de otoño (en el hemisferio Norte), quedaron de lado las esperanzas oficiales de lograr un desembolso del organismo. La intención era que un aumento de los DEG (Derechos Especiales de Giro) para todos los miembros como sucediera en la crisis del 2008-2009 derivara en un desembolso a la Argentina de u$s 3500 millones. Estados Unidos y otros países vetaron esa iniciativa dado que implica auxilio a grandes países que no lo necesitan y también a países que no lo merecen. Ahora que el directorio del FMI vaya a apoyar algún tipo de auxilio a la Argentina con la tensión existente con acreedores es simple imaginación o deseo. El lobby de los fondos se hará sentir en caso de un default desde el 22 de mayo.

Son muchas los frentes abiertos en materia económica. Pero a diferencia de los 70's, los tiempos son otros. La velocidad de las comunicaciones hace que un mes antes equivale a un día hoy. Habrá que ver el grado de reacción oficial para detener esa escalera al cielo.