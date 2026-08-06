Este jueves, 6 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,43 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.369.218. Esta cifra refleja una variación del 0,94% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró predominio de avances (6 subidas y 4 caídas), con arranque alcista, corrección intermedia y cierre en tono positivo, reflejando volatilidad moderada.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell se ha situado en un 16.44%, mientras que la volatilidad anual registrada ha sido del 27.78%. Dado que 16.44% es menor que 27.78%, se puede concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una reducción en las variaciones en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell, fundado en 1881, es uno de los 35 valores del Ibex 35; su sede social está en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con presencia en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas y produce servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros en alianza. Sus líneas de negocio abarcan particulares, pymes y corporativa; cotiza en BME (ticker SAB) y atiende a millones de clientes con una amplia red de oficinas y canales digitales.