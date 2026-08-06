El dólar presenta una cotización de 17.25 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 6 de agosto de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.14%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.26 pesos y un mínimo de 17.22 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.57% y en el último año acumula un descenso de -7.93%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró sesgo bajista: 6 caídas y 4 alzas, con alternancias y dos descensos seguidos antes de un repunte final; en conjunto quedó por debajo del nivel inicial.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de tendencia es 1. Comparando con los días pasados, se ha registrado un crecimiento constante en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores hacia la moneda.

Este aumento en la cotización podría indicar una mayor demanda del Dólar debido a factores económicos o políticos que favorecen su fortalecimiento. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo o si enfrentará correcciones.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.