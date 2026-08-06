Hoy, 6 de agosto de 2026, el mercado español muestra una apertura positiva para las acciones de Banco Santander (SAN), que se están negociando a 12.86 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 1,158,452 acciones, este valor representa una variación del 0.78% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés sostenido de los inversores en la entidad financiera.

En los últimos 10 días, Banco Santander sumó ocho subidas y dos caídas, con una breve corrección intermedia y seis avances finales consecutivos, confirmando un sesgo alcista.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en el 11.74%, un valor notablemente inferior al 30.01% de su volatilidad anual. Esto indica que el comportamiento de la acción es mucho más estable en el último año, ya que una volatilidad de 11.74% sugiere menos variaciones en comparación con la cifra anual.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,86 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.