En la apertura de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 24,68 euros y registran un volumen de 355581 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,61% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente alcista: 7 avances y 3 retrocesos, con dos rachas de tres subidas consecutivas separadas por una corrección breve y un cierre con repunte que mantiene el impulso positivo pese a la volatilidad puntual.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 31.41%, lo que es superior a su volatilidad anual del 30.28%. Este incremento sugiere que el comportamiento de BBVA es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras indica una tendencia hacia una mayor inestabilidad en el reciente desempeño del valor de la acción.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,68 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.