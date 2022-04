Will Smith recibió su castigo por el cachetazo en los Oscar: ¿cuál fue la sanción?

La academia de cine de Hollywood informó el viernes que su consejo de administración prohibió a Will Smith participar por 10 años en cualquiera de sus eventos, incluidos los Oscar, después de que el actor abofeteó al presentador Chris Rock en la ceremonia días atrás.

"La 94ª edición de los Oscar debía ser una celebración de los muchos individuos de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble este año pasado", dijeron en un comunicado el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, David Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson."Sin embargo, esos momentos se vieron eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos del señor Smith en el escenario", agregaron.

En un comunicado, Smith dijo: "Acepto y respeto la decisión de la Academia". El actor había dimitido de la academia el 1 de abril y ha pedido disculpas a Rock, los productores de los Oscar, los nominados y los espectadores.

En la ceremonia televisada del 27 de marzo, Smith subió al escenario después de que Rock hizo una broma sobre el aspecto de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, y luego le dio una bofetada en la cara al comediante.

Jada Pinkett Smith

Menos de una hora después, Smith pronunció un discurso entre lágrimas en el escenario al aceptar el premio al mejor actor por su papel en "El rey Ricardo". Luego se le vio bailando en la fiesta anual de Vanity Fair posterior a los Oscars.

La broma de Rock sobre Pinkett Smith hacía referencia a la película de 1997 "G.I. Jane", en la que la actriz Demi Moore se afeitaba la cabeza. No estuvo claro si el comediante era consciente de que ella tiene una enfermedad que provoca la caída del cabello.

LA CACHETADA Y EL REVUELO EN LOS OSCAR

La 94° edición de los Oscar quedará en la historia por el incidente que protagonizaron Chris Rock y Will Smith: "Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca" , le dijo el actor al humorista al subir al escenario y darle una fuerte cachetada.

La reacción del actor de Rey Richard fue en respuesta al 'chiste' de mal gusto que segundos antes había pronunciado el comediante, en relación a la cabeza calva de su pareja, Jada Pinkett Smith, quien tiene alopecia.

Si bien Will Smith pidió disculpas a la Academia y a todos sus compañeros nominados por su actitud, no es la primera vez que hace algo así: hace diez años, en el estreno de Hombres de Negro 3 en Moscú, Rusia, se peleó con un periodista en la alfombra roja.

En 2012, el periodista intentó darle un beso y casi de manera automática el actor le pegó un manotazo. "¿Cuál es tu problema?", se lo escucha decir, tras empujar fuertemente al notero ucraniano Vitalii Sediuk.

"Este imbécil tiene suerte de que no le haya dado un puñetazo", afirmó Smith entre risas ante la mirada estupefacta de los periodistas que lo rodeaban.

LA INESPERADA CACHETADA DE WILL SMITH A CHRIS ROCK EN LOS OSCAR

La reacción de Will Smith durante la ceremonia de los Oscar sorprendió a todos: sin mediar palabra, se levantó de su asiento, se acercó al escenario y le dio un cachetazo al humorista, que no esperaba esta reacción.

"Will Smith me acaba de pegar duro", comentó el presentador cuando vio que su colega estaba enojado con la situación. "Sacá el nombre de mi esposa de tu maldita boca", exclamó el artista mientras se alejaba de la escena y volvía a sentarse.

Conmocionado por el golpe, Chris Rock le dijo a su colega que "estaba loco". "Solo fue un chiste de G.I. Jane Show", agregó el cómico sin poder creer lo que había pasado.