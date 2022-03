Qué pasó durante el corte después del cachetazo de Will Smith a Chris Rock: ¿el actor puede perder su Oscar?

La 94° edición de los Oscar prometía pasar a la historia como la del retorno a la normalidad luego de dos ediciones "híbridas" por la pandemia. Sin embargo, el incidente que tuvo como protagonistas a Chris Rock y Will Smith, por una broma del humorista sobre la calvicie de la esposa del actor, dejó cualquie mención a lo "normal" en un segundo plano.

Oscar 2022: Will Smith golpeó a Chris Rock en vivo en una gala con una ganadora sorpresa

Qué es la alopecia: la enfermedad que tiene la esposa de Will Smith, por la que el actor golpeó a Chris Rock

CODA, la película que ganó el Oscar: de qué se trata y dónde verla

La cachetada de Will Smith a Chris Rock en los oscar

Todo comenzó cuando Rock subió al escenario del evento para presentar a uno de los ganadores y decidió hacer mención a varias de las celebridades que estaban la sala. Es así como habló sobre Smith y su trabajo en El método Williams.

Conocido por sus comentarios ácidos, el humorista también habló sobre la familia del actor. Además de mandarle un beso al hijo del actor, Jaden, también saludó a su esposa Jada Pinkett Smith, quien se encontraba a su lado. Luego de hacer referencia a la mujer, Chris Rock agregó: "No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show". Al parecer, el cómico hizo referencia a la pérdida del cabello que sufrió la esposa de Smith en el último tiempo.

La reacción de Will Smith sorprendió a todos: sin mediar palabra, se levantó de su asiento, se acercó al escenario y le dio un cachetazo al humorista, que no esperaba esta reacción.

"Will Smith me acaba de pegar duro", comentó el presentador cuando vio que su colega estaba enojado con la situación. "Sacá el nombre de mi esposa de tu p... boca", exclamó el artista mientras se alejaba de la escena y volvía a sentarse.

Qué ocurrió en el corte comercial luego de que Will Smith golpeara a Chris Rock

Tras el incidente entre el comediante y el actor, el columnista de espectáculos de Hollywood Reporter, Scott Feinberg, transmitió en su cuenta de Twitter lo que sucedió durante el corte comercial.

"Durante la pausa publicitaria, Will Smith es apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, que le hacen señas para que se desahogue. Will parece limpiarse las lágrimas de los ojos mientras se sienta de nuevo con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado", escribió el periodista.

A QUÉ REFERÍA EL chiste DE CHRIS ROCK SOBRE G.I. JANE SHOW

Conmocionado por el golpe, Chris Rock le dijo a su colega que "estaba loco". "Solo fue un chiste de G.I. Jane Show", agregó el cómico sin poder creer lo que había pasado.

"Bueno... eso fue... la mejor noche de la historia de la televisión", concluyó Rock ante el silencio incómodo de la audiencia.

Chris Rock agregó: "No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show", en alusión a la recordada película de Demi Moore.

El motivo detrás de la cachetada que Will Smith le pegó a Chris Rock

Aunque al principio no parecía que a Will Smith le hubiera caído mal el chiste de Chris Rock, su repentina reacción impactó a todos los presentes.

Al ahora ganador del Oscar no le habría gustado la broma ya que su esposa se rapó la cabeza el año pasado luego de contar que sufría alopecia.

"Ahora, en este punto, solo puedo reírme. Todos saben que he estado luchando contra la alopecia", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Por esa razón, el chiste sobre la posibilidad de que su esposa protagonizara una segunda parte de G.I. Jane, la película que Demi Moore protagonizó rapada, no le causó gracia al actor.

El comunicado de la Academia tras el incidente

Minutos después de terminada la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no pudo obviar el tema e hizo una breve alusión indirecta al tema en su cuenta de Twitter:

"La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo".

Las disculpas de Will Smith

En medio del estupor por lo sucedido minutos antes, Will Smith recibió el galardón por El método Williams y aludió a Richard Williams.

"Era un defensor de su familia y en esta época de mi vida y en este momento estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga en este mundo", expresó.

Will Smith recibió el galardón por El método Williams y ensayó un pedido de disculpas.

"Al hacer esta película tuve que proteger a mis coprotagonistas, yo soy un río para mi gente. Sé que, al hacer lo que hacemos, en este negocio, la gente te puede faltar el respeto y uno debe sonreír y pretender que está todo bien. Yo quiero ser un vehículo para el amor", apuntó.

Y cerró con una pedido de disculpas: "Este es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, para mí se trata de iluminar a gente, la vida imita al arte, y de Richard decían que era un padre loco, y el amor me hace hacer cosas locas. Gracias, espero que la Academia me vuelva a invitar".

¿Will Smith puede perder su Oscar tras el incidente?

Es una de las posibilidades. Varios expertos de la industria cinematográfica coincidieron en señalar que la Academia tiene un código de conducta con reglas que son muy estrictas.

"Básicamente es un asalto. Todos estaban tan conmocionados en la sala, era tan incómodo. Creo que Will no querría devolver su Óscar, pero quién sabe qué pasará ahora", dijo un miembro en off al diario The New York Post.

El código de conducta para la ceremonia de los premios Óscar se publicó en el 2017, tras un escándalo de conducta sexual inapropiada que afectó a la industria. Dicho código hace énfasis en "defender los valores de la Academia", que incluye el "respeto por la dignidad humana".

En el 2018, la revista Variety dio a conocer una carta que la directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson, envió a sus integrantes sobre este código de comportamiento. En ella explica que "la membresía de la academia es un privilegio que se ofrece solo a unos pocos dentro de la comunidad global de cineastas".