Qué es la alopecia: la enfermedad que tiene la esposa de Will Smith, por la que el actor golpeó a Chris Rock

La retomada normalidad de la 94° edición de los Oscar, tras dos años de entregas híbridas por la pandemia, se vio alterada por un inesperado incidente que involucró a Chris Rock y Will Smith. ¿El motivo? Una broma del humorista sobre la calvicie de la esposa del actor.

Sucedió en medio de un monólogo del comediante. Will Smith -que minutos después obtuvo el premio al Mejor Actor- irrumpió en el escenario y le pegó un cachetazo ante el estupor de los asistentes.

Conocido por sus comentarios ácidos, Rock había arrancado su monólogo saludando al actor y su familia, y al momento de referirse Jada Pinkett Smith, agregó: "No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show".

La referencia del cómico aludió al personaje de Demi Moore que en la película mencionada, de 1997, se debió rapar para interpretar a una militar. La esposa de Smith también está rapada, pero por un motivo distinto: padece alopesia.

Qué es la alopecia: la enfermedad que tiene la esposa de Will Smith

Jada Pinkett Smith se rapó la cabeza el año pasado luego de contar que sufría alopecia. "Ahora, en este punto, solo puedo reírme. Todos saben que he estado luchando contra la alopecia", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La alopecia es la pérdida de densidad capilar. Se trata de una problema médico muy frecuente, de tipo dermatológico, aunque afecta más a los hombres (50%) que a las mujeres (30%).

Los especialistas coinciden en señalar que esta patología afecta la calidad de vida de los pacientes que la sufren, por lo que no debe ser considerada como algo meramente meramente estético. Por el contrario, debe asignársele la misma importancia que a otro tipo de enfermedades.

La afección, como ya se dijo, provoca pérdida de densidad capilar, y en ocasiones puede derivar en un aumento en la caída de cabello. No obstante, no siempre que se cae mucho el pelo se producirá una alopecia (el pelo se renueva periódicamente, cayéndose en condiciones normales unos 100 cabellos al día).

La pérdida de densidad suele comenzar en las entradas y coronillas en los hombres, y en la zona de la raya del pelo en las mujeres. Algunas formas menos frecuentes de alopecia pueden provocar picor o incluso dolor en el cuero cabelludo.

alopecia: ¿tiene tratamiento?

El tratamiento varía en función del tipo de alopecia. Por ello es fundamental recibir un adecuado diagnóstico médico antes de comenzar un tratamiento.

En el caso de la alopecia androgenética, la más frecuente, hay tratamientos que se focalizan en evitar la acción de las hormonas masculinas selectivamente sobre el folículo piloso. De esta forma, se puede detener la caída del cabello.

Se trata de tratamientos que deben utilizarse a diario y durante años para conseguir la máxima efectividad.



En caso de que la pérdida sea relevante se puede recurrirse al tratamiento quirúrgico: el trasplante capilar. Consiste en traspasar cabellos de la zona de la nuca (genéticamente resistentes al proceso de calvicie) al área de alopecia. La técnica utilizada actualmente es la del microinjerto ("pelo a pelo"), que produce un resultado totalmente natural. Es una cirugía médicamente muy segura, que se realiza con anestesia local. El paciente puede incorporarse a sus actividades rutinarias a los pocos días.

Will Smith -que minutos después obtuvo el premio al Mejor Actor- irrumpió en el escenario y le pegó un cachetazo ante el estupor de los asistentes.

Si la alopecia comienza a evidenciarse antes de los 20 años y si se retrasa el tratamiento capilar, el pronóstico puede ser peor. Sin embargo, en todos los casos la evolución dependerá de diferentes características del paciente, de su enfermedad, y de la precocidad en el inicio del tratamiento.

Las disculpas de Will Smith

En medio del estupor por lo sucedido minutos antes, Will Smith recibió el galardón por El método Williams y aludió a Richard Williams.

"Era un defensor de su familia y en esta época de mi vida y en este momento estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga en este mundo", expresó.

Will Smith recibió el galardón por El método Williams y ensayó un pedido de disculpas.

"Al hacer esta película tuve que proteger a mis coprotagonistas, yo soy un río para mi gente. Sé que, al hacer lo que hacemos, en este negocio, la gente te puede faltar el respeto y uno debe sonreír y pretender que está todo bien. Yo quiero ser un vehículo para el amor", apuntó.



Y cerró con una pedido de disculpas: "Este es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, para mí se trata de iluminar a gente, la vida imita al arte, y de Richard decían que era un padre loco, y el amor me hace hacer cosas locas. Gracias, espero que la Academia me vuelva a invitar".