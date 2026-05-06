Este miércoles, 6 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con El Niño suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos; puede señalar el deseo de proteger, sanar o iniciar un proyecto frágil. Si el sueño causa inquietud, puede indicar responsabilidades no atendidas o una parte inmadura que pide atención y crecimiento emocional. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.