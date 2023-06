Taylor Swift en Argentina: cómo es el The Eras Tour que traerá a la "Miss Americana" a Sudamérica

Taylor Swift se presentará por primera vez en la Argentina. The Eras Tour tendrá lugar el 9 y 10 de noviembre en el Estadio Más Monumental de River Plate. El barrio porteño de Núñez será testigo de dos noches (por ahora) en la que miles de personas vibrarán al ritmo de las 44 canciones que recorren la discografía completa de la artista, desde Taylor hasta Midnights, su último trabajo.

Midnights fue lanzado a fines de octubre de 2022 . Con este disco Swift rompió récords de venta, en la primera semana se registraron 1.5 millones, y su primer single Anti-Hero llegó a posicionarse como la más escuchada del día en Spotify. Además, su último trabajo escaló rápidamente en los charts y ocupó los diez primeros lugares del Billboard Hot 100.

A través de 13 canciones (en la primera edición), inspiradas en "13 noches de insomnio", la intérprete de "Lover", "Cardigan", "All too well", "Love Story", entre otros éxitos, retoma su tono autobiográfico y habla de temas como las inseguridades, la autocrítica, sus pensamientos intrusivos o el tratamiento mediático de su relación amorosa Joe Alwyn, hoy su expareja.

Así dejó atrás el estilo "alternativo" de los dos trabajos que lanzó en 2020 durante la pandemia: Folklore y Evermore. Ambos van de la mano, es decir, son un mismo concepto en el que la cantante había retomado la ficción en sus canciones y dejado de lado lo autobiográfico.

Hoy comienza la preventa para ver a Taylor Swift en la Argentina.

Por qué Taylor Swift regrabó sus canciones

Para los fans de la cantante, de 33 años, cada disco representa una "era", hoy son 10. Se pueden disfrutar en un show que dura un poco más de tres horas e incluye las nuevas versiones de las regrabaciones de sus discos Fearless y Red, en los que sumó las canciones que escribió en su momento y no habían sido incorporadas al trabajo final, como All too well (10 minute version) en la que cuenta las experiencias que vivió en su relación con el actor Jake Gyllenhaal.

Cabe recordar que, en medio de la gira que realiza por Estados Unidos, anunció que el 7 de julio publicará la Taylor's Versión de Speak Now bajo el sello de Republic Records. Es la tercera regrabación que realiza la artista para recuperar los derechos de su música tras el conflicto legal con el ejecutivo musical Scooter Braun, quien compró Big Machine y las canciones remasterizadas de los primeros seis álbumes de la cantante.

La compra se dio mientras la artista firmaba un contrato con Universal Music y por el cual obtuvo los derechos de sus canciones a futuro, pero al mismo tiempo perdía el trabajo de toda su vida y señaló a Braun como un "manipulador".

" Los artistas deberían ser dueños de su propio trabajo por muchas razones, pero la más obvia es que el artista es el único que conoce el conjunto de su obra ", expresó la cantautora y actriz mediante un comunicado cuando anunció que publicaría la reversión de Fearless

En sentido aseguró: "Este proceso ha sido más lleno de satisfacción y emocional de lo que hubiese imaginado y me ha dado más determinación para regrabar toda mi música".

Cómo es el The Eras Tour

Las swifties de Argentina serán testigos del tour que comenzó el 18 de marzo en Arizona, Estados Unidos. Esa noche asistieron al estadio 69.213 espectadores y se espera superar ese número en el Estadio Monumental dada que la capacidad es de 84.567 personas.

La demanda por las entradas en Estados Unidos sobrepasó a Ticketmaster, tanto que el Congreso del país que gobierna Joe Biden cuestionó el control de la empresa sobre la venta de tickets para los shows. La expectativa por la presentación de la cantante en la Argentina es alta y las redes sociales están en movilización constante desde el viernes 2 de junio.

A través de 10 puestas escenográficas se tocan todas las eras de Taylor, las que más predominan son Lover, Red, Evermore, Folklore y Midnights, y la que menos suena es Speak Now, sólo aparece Enchanted, pero no se descarta del todo porque puede sonar en el bloque de "canción sorpresa" que la artista interpreta con guitarra y piano.

El valor de las entradas para ver a Taylor va desde los $ 16.000 a los $ 85.000 en Argentina.

Con un repertorio de 44 canciones, la estrella regresó a los escenarios después de cinco años y tras la cancelación del Lover Fest, una gira internacional que debía comenzar en junio de 2020 en Bélgica, pero fue cancelada por la pandemia de Covid-19.

¿Qué canciones canta Taylor Swift en The Eras Tour Argentina?

El tour inicia con la era de Lover del que se desprenden las canciones Miss americana & The heartbreak Prince, seguida de Cruel summer (una de las que más virales en reels de Instagram y TikToks, y que miles de fans esperan cantar), The Man; You need to calm; Lover; y The Archer.

En la era Reputation las serpientes vuelven para ser protagonistas. La artista brilla en el escenario y los fans enloquecen con ...Ready for it, Delicate; Don't blame me; y la aclamada Look what you made me do.

La era de Speak Now se refleja con Enchanted para después dar un paso un rojo intenso con Red y comienza a sonar 22, seguido de We are never ever getting back together; I knew you were trouble; y la tan esperada All too well (10 minute version).

Los últimos tres actos continúan con Folklore el recitado de Seven, seguido de Invisible String; Betty; The last great american dynasty; August (México podrá cantarla justo en agosto), Illicit affairs, My Tears Ricochet y cierra con Cardigan.

En 1989 la multitud se mueve al ritmo de Style; Blank Space; y Shake it off. El octavo acto cierra con Wildest dreams (canción que tiene su Taylor's versión pese a que aún no hay novedades de un lanzamiento del álbum) y Bad Blood.

Antes de pasar al último trabajo de Swift, los fans podrán disfrutar de dos canciones sorpresas que van desde el primer al último álbum. En la primera noche del tour tocó Mirrorball y Tim McGraw.

Y finalmente, el cierre del The Eras Tour con Midnights . De su último disco eligió las canciones Lavender Haze; Anti Hero; Midnight Rain; Vigilante shit; Bejeweled; Mastermind y Karma.

El fanatismo por Taylor Swift en Argentina llegó a la TV Pública durante el Mundial de Qatar 2022.

A lo largo del show, Taylor usa 13 vestuarios y accesorios que incluyen la firma de Atelier Versace, Oscar de la Renta, Roberto Cavalli, Zuhair Murad, Ashish, Alberta Ferretti, Jessica Jones, Nicole más Felicia Couture, Etro y Swarovski.

Además, en cada era destacan los colores rosa, amarillo, marrón, negro, violeta, rojo, gris, celeste, verde y azul.

¿Qué significa The Eras Tour?

Se trata de un "viaje" a través de las eras musicales de la cantante, es decir, un recorrido por su proceso creativo y concepto de cada álbum que el público podrá disfrutar en América Latina a partir de agosto.

El tour llegará a Argentina, Brasil y México con un total de ocho shows , se prevé el anuncio de nuevas fechas dado que en la web de All Access aclaró que se trata de una "primera ronda de fechas internacionales".

Además, la productora y directora aclaró que habrá "muchas más fechas internacionales por venir pronto".

Taylor Swift anticipó que agregará más fechas al tour internacional.

Cuánto salen las entradas para Taylor Swift

La venta preventa de entradas en la Argentina comenzará hoy para los clientes del Banco Patagonia, quienes tendrán la opción de acceder hasta seis cuotas sin interés, a partir de las 10 horas.

Mientras que la venta general será mañana, 6 de junio, a partir de las 10 con todos los medios de pago a través de la web de www.allaccess.com.ar. El precio de los tickets va desde los $ 16.000 a los $ 85.000 más el service charge .

Con el cargo de servicio la entrada más cara para ver a Taylor Swift en la Argentina roza los $ 100.000. Los costos son tenidos en cuenta por los fans no sólo en nuestro país sino en Estados Unidos.

Según Bloomberg, el valor de las entradas en la Argentina resulta una "ganga" dado el proceso inflacionario que atraviesa el país, que ya acumuló un 108,8% interanual hasta mayo 2023.

En los shows del fin de semana en Chicago, la reventa llegó a los u$s 700 cuando en la venta general fue de u$s 49, e incluso tocó el piso de los u$s 1500. Valores por encima del valor en pesos.

mis reinas, con este edit nos despedimos de La Scaloneta (Taylor's Version). Gracias por todo su amor %uD83E%uDEC2%uD83D%uDC96 las tkm pic.twitter.com/3dkmCFEiXw — Televisión Pública (@TV_Publica) December 20, 2022

La agencia estadounidense también informó que Swift cosecha más de u$s 10 millones por show, "reservando entre u$s 11 millones y u$s 12 millones en ventas de boletos cada uno".

Precio y ubicación en Argentina

El cargo por servicio que se aplica corresponde a un 15% del valor de la entrada. La comunidad @tayupdatesarg compartió una lista del precio estimado con el valor extra para que los fanáticos saquen cuentas y tengas las tarjetas listas.

Precio de las entradas de Taylor Swift en Argentina con el cargo de servicio

Para conocer más sobre la artista de la década, en Netflix se encuentra el documental Miss Americana que sigue distintos eventos de la vida de la cantante, como la creación de su álbum Lover, el estado de salud de su madre, la discusión por hacer pública su posición política, entre otras.

Además, en el gigante del streaming está disponible el tour de Reputation. Mientras que en Disney+ está Folklore: sesiones en long pond studio, un documental que explica el proceso creativo del álbum y la interpretación de las canciones.