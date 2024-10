Shakira confirmó una segunda fecha en Argentina: ¿cuándo es la preventa, precio de entrada y dónde comprar?

Shakira anunció una nueva fecha en Argentina. La cantante volverá al pías c on su tour "Las mujeres ya no lloran" . La preventa del segundo show será a través de la web de Entrada Uno mañana.

La artista se presentará en la Argentina en marzo del 2025 en el Campo Argentino de Polo, Buenos Aires. La cita será el 7 y 8 de marzo en el predio ubicado en la Ciudad .

El público interesado debía registrarse previamente en la web de shakira.com para acceder a la preventa, dado que se les envió vía e-mail un código para comprar los tickets.

Preventa de Shakira: ¿Dónde comprar las entradas y precio?

Nuevamente, la preventa será con Santander Select Visa, con la que el público podrá acceder hasta seis cuotas sin interés, el jueves 10 de octubre a las 10 de la mañana .

El precio de las entradas para ver a la cantante inicia en los $ 110.000.

Campo Vip Impar: $ 260.000

Campo Vip Par: $ 260.000

Tribuna B Central: $ 190.000

Tribuna B Lateral: $ 190.000

Tribuna C Impar: $ 170.000

Tribuna C Par: $ 170.000

Tribuna A Central: $ 160.000

Tribuna A Lateral: $ 160.000

Tribuna Dorrego: $ 150.000

Campo Trasero: $ 110.000

La plataforma de venta informó que solo se permite una compra por usuario y que está prohibido el ingreso de menores de tres años, a partir de esa edad deben pagar el ticket y hasta los 14 deben ingresar acompañados por un adulto.

¿Qué países visitará Shakira con su tour?

En su nueva gira, la cantante interpretará las canciones de su último disco y dejó entrever que podría cantar algunos de los mayores éxitos de su carrera.



Iniciará en Estados Unidos y Canadá, con fechas de entre el 2 de noviembre y el 15 de diciembre.

Se presentará en Palm Desert, Phoenix, Inglewood, San Antonio, Dallas, Miami, Charlotte, Washington, Toronto, Brooklyn, Montréal, Chicago y Detroit.

El tour por América Latina empezará el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, y seguirá el 13 por San Pablo. Luego pasará en 16 por Lima, Perú, y su natal Barranquilla, Colombia, el 21.

Seguirá por Medellín el 23 y Bogotá el 27. En 2 de marzo será en Santiago de Chile, el 7 Buenos Aires, Argentina, y por México el 12, 16, 19 en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México respectivamente.