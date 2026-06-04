El dólar blue hoy jueves 4 de junio se ofrece estable a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

El paralelo subió durante el lunes y viene de cerrar el quinto mes del año con un alza de $ 25 respecto de abril ($ 1405). Desde que arrancó el año, no obstante, acumula una caída de $ 95 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 4 de junio cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa no alcanzaba este valor desde el 6 de febrero.

El oficial, que ayer ganó $ 15 y $ 5 el martes, viene de cerrar mayo con una suba acumulada de $ 25 respecto de abril (culminó a $ 1405). No obstante, se mantiene $ 20 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,37%).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1891,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ofrece a $ 1402,20 para la compra y $ 1452,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1765,66.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este miércoles la entidad adquirió u$s 43 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 10.117 millones en 86 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.414 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 4 de junio

El dólar blue hoy jueves 4 de junio cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1410 $ 1460 Dólar Blue $ 1415 $ 1435 Dólar Mayorista $ 1402,20 $ 1452,10 Dólar MEP $ 1458,30 $ 1458,90 Dólar CCL $ 1512,60 $ 1515,40

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 4 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 4 de junio se consigue a $ 1512,60 para la compra y $ 1515,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 4 de junio

El dólar MEP hoy jueves 4 de junio se ubica a $ 1458,30 para la compra y $ 1458,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 4 de junio

El dólar oficial hoy jueves 4 de junio opera a $ 1460 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.390,000 1.440,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.400,000 1.450,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.385,000 1.445,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.395,000 1.445,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.385,000 1.445,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.405,000 1.445,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.395,000 1.445,000 BRUBANK S.A.U. 1.385,000 1.435,000 BANCO MACRO S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO PIANO S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.395,000 1.445,000

Guerra por el precio del dólar: a cuánto estará y “debería” estar en diciembre, según el mercado

El mercado ya empezó a jugar el partido del dólar de fines de 2026. Pero no todos apuestan al mismo precio. Mientras en la Argentina el mercado de futuros todavía descuenta un sendero relativamente administrado para el tipo de cambio oficial, en el exterior las apuestas comienzan a mostrar un escenario donde el billete verde podría terminar bastante más arriba.

Leé la nota completa en este enlace.