La residencia fiscal volvió al centro del debate en España después de que la Audiencia Nacional diera la razón a Shakira y concluyera que Hacienda no logró demostrar que la cantante vivía en el país en 2011. La decisión anuló la multa impuesta por la Agencia Tributaria, aunque la AEAT ya adelantó que recurrirá el fallo.

El caso volvió a poner el foco sobre una de las principales líneas de investigación de Hacienda: comprobar si determinadas personas viven realmente fuera de España o si simulan trasladar su residencia fiscal para pagar menos impuestos.

La Agencia Tributaria considera esta práctica como una conducta “extremadamente lesiva para los intereses de la Hacienda Pública”, según recoge el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2026.

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Qué pruebas utiliza Hacienda para saber si una persona vive en España

Los inspectores de Hacienda pueden utilizar desde la compra de un coche hasta una fotografía en redes sociales para investigar si una persona reside realmente en España y debe tributar en el país.

El portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, explicó a EFE que existen “indicios” que pueden hacer sospechar que alguien es residente fiscal aunque no haya presentado declaración de la renta en España.

Entre las pruebas que puede analizar Hacienda aparecen:

Compras de viviendas, coches o joyas

Asistencia a citas médicas

Gastos en peluquerías o gimnasios

Retiradas de dinero en cajeros automáticos

Publicaciones en redes sociales

Fotografías en restaurantes o eventos

Contratos firmados en España

Uso de cuentas bancarias españolas

Peláez detalló que una simple fotografía publicada en un restaurante “es un indicio que se puede convertir en prueba con un requerimiento de información al establecimiento”.

La investigación no se limita únicamente a contar días de permanencia en el país. Hacienda también analiza el centro de intereses económicos y familiares del contribuyente para determinar dónde reside realmente.

El límite de los 183 días y por qué no siempre evita pagar impuestos en España

La normativa española establece que una persona tiene residencia fiscal en España cuando permanece más de 183 días al año en el país o cuando aquí se encuentra el núcleo principal de sus intereses económicos o vitales.

Sin embargo, pasar más de medio año fuera de España no siempre evita tener que tributar ante Hacienda. Los inspectores pueden considerar residente fiscal a una persona aunque viva oficialmente en otro país si mantiene en España su vivienda, sus cuentas bancarias o su actividad económica principal.

También influye el llamado “centro de interés vital y familiar”. Hacienda analiza dónde vive el cónyuge, dónde estudian los hijos o incluso dónde una persona tiene su médico o su gimnasio habitual.

Peláez puso el foco especialmente en algunos ‘youtubers’ e ‘influencers’ trasladados a Andorra. Según explicó, si una persona alquila un estudio en el extranjero pero mantiene su vida familiar, económica y personal en España, “esas personas siguen siendo residentes en España”.

Además, Hacienda también computa como días en España determinadas “salidas esporádicas”, como conciertos, partidos de tenis o viajes puntuales, especialmente si el contribuyente no acredita haber residido más de medio año en otro país.

Shakira, youtubers e influencers: los casos que pusieron el foco sobre la residencia fiscal

Shakira gana su batalla contra Hacienda de España y le devolverán millones: cuánto dinero recibirá. Fuente: EFE Angel Colmenares

El caso de Shakira volvió a exponer públicamente la estrategia de control de Hacienda sobre figuras con gran capacidad económica y movilidad internacional.

En los últimos años, varios creadores de contenido trasladaron su residencia a Andorra, entre ellos El Rubius, TheGrefg, Willyrex, Vegeta777, Agustin51 o Patry Jordán. Algunos reconocieron públicamente que buscaban reducir su carga fiscal.

La vía andorrana ya había sido utilizada anteriormente por figuras conocidas como Arantxa Sánchez-Vicario o Montserrat Caballé. La tenista fue multada con 5,2 millones de euros por no tributar en España entre 1989 y 1993, mientras que la cantante acordó devolver medio millón de euros y pagar una multa adicional.

La investigación sobre residencia fiscal se convirtió incluso en argumento televisivo en la serie “Celeste”, donde se retrata el trabajo de los inspectores para reconstruir movimientos, gastos y hábitos cotidianos de contribuyentes sospechados de fraude fiscal.