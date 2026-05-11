El exfutbolista Gerard Piqué vuelve a situarse en el centro de la actualidad después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le impusiera una sanción de 200.000 euros por una infracción muy grave relacionada con el uso de información privilegiada. La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también contempla una multa de 100.000 euros para el empresario Francisco José Elías Navarro. Según explica el organismo regulador, el caso está relacionado con el inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services. La CNMV considera que Gerard Piqué compró acciones de la compañía cuando ya disponía de información relevante y no pública sobre esa posible operación empresarial. La resolución publicada por la CNMV aclara además que las sanciones únicamente son firmes en vía administrativa, por lo que todavía podrían ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La resolución del 22 de abril de 2026 detalla que Francisco José Elías Navarro cometió una “infracción muy grave” por comunicar de manera ilícita información privilegiada a Gerard Piqué Bernabéu. Dicha información estaba vinculada al inicio de las conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para hacerse con Aspy Global Services. Según la CNMV, el ex marido de Shakira utilizó esa información para adquirir “104.166 acciones de Aspy Global Services, el 20 de enero de 2021”, cuando ya conocía datos relevantes que todavía no habían trascendido públicamente al mercado. El organismo supervisor del mercado financiero español sostiene que esa actuación vulneró la normativa relacionada con el uso de información privilegiada y considera acreditada la existencia de una infracción muy grave por parte del exinternacional español. La investigación concluyó que la comunicación de esos datos reservados permitió a Gerard Piqué operar en bolsa en una posición ventajosa respecto al resto de inversores, motivo por el cual la CNMV decidió imponer la sanción económica. La CNMV explica en su resolución que Gerard Piqué consiguió beneficios económicos gracias a la compra y posterior venta de las acciones de Aspy Global Services realizadas en enero de 2021. El texto oficial señala que el exjugador “obtuvo un beneficio económico con la venta de dichas acciones el día 27 de enero de 2021”, apenas unos días después de la adquisición de los títulos. Por esa razón, el regulador financiero decidió imponer una multa de 200.000 euros a Gerard Piqué, mientras que Francisco José Elías Navarro recibió una sanción de 100.000 euros por facilitar la información privilegiada relacionada con la operación corporativa. La publicación de la resolución en el BOE vuelve a colocar el foco sobre las actividades empresariales del exdefensor del FC Barcelona, quien en los últimos años incrementó notablemente su presencia en diferentes negocios fuera del ámbito deportivo. La propia CNMV aclara en el documento publicado que la resolución sancionadora “únicamente ha devenido firme en vía administrativa”, lo que significa que todavía puede ser revisada por la Justicia ordinaria. En concreto, el texto indica que las sanciones “son susceptibles de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional”. Esto abre la puerta a que tanto Gerard Piqué como Francisco José Elías Navarro presenten recursos contra la decisión adoptada por el organismo regulador del mercado bursátil español. Francisco José Elías Navarro ya había alcanzado notoriedad pública en marzo de 2021 debido a su participación en la operación financiera que permitió a Joan Laporta asumir nuevamente la presidencia del FC Barcelona. El empresario formó parte del grupo que facilitó el aval exigido por LaLiga para formalizar la llegada de Laporta al cargo, motivo por el cual su nombre ganó una fuerte presencia mediática en aquel momento. Ahora, el empresario vuelve a aparecer en el foco informativo tras la sanción impuesta por la CNMV por comunicar información privilegiada vinculada a la operación entre Atrys Health y Aspy Global Services. La resolución del organismo supervisor vuelve a poner bajo análisis las operaciones bursátiles relacionadas con información reservada y el impacto que este tipo de prácticas puede tener sobre la transparencia de los mercados financiero.