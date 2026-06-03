PCR y Acindar dieron un paso clave para el segundo parque eólico que se va a construir con RIGI

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PCR y Arcelor Mittal Acindar inauguraron este miércoles la ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, una obra que consideran “estratégica” para aumentar la capacidad de transporte de energía hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La iniciativa demandó una inversión de u$s 40 millones para la instalación y puesta en servicio de nuevos capacitores Shunt en la estación ubicada en Ezeiza. Se trata del primer proyecto de generación eólica aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

La iniciativa demandó una inversión de u$s 40 millones

La obra permitirá incrementar la capacidad de transmisión y distribución de energía en 500 kV a lo largo del corredor troncal Comahue-Buenos Aires, uno de los principales ejes del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Según explicaron las compañías, la ampliación equivale al abastecimiento de unos 600.000 hogares y contribuye a eliminar restricciones que se registraban durante los períodos de máxima demanda . Además, mejora la estabilidad de tensión del sistema y reduce el riesgo de interrupciones en momentos críticos de consumo.

La puesta en marcha de esta infraestructura constituye la primera etapa de un proyecto más amplio que desarrollan en conjunto PCR y ArcelorMittal Acindar. El plan contempla también la expansión de la capacidad de la Estación Transformadora de Olavarría y la construcción del Parque Eólico Olavarría, que tendrá una potencia instalada de 185,6 MW mediante 29 aerogeneradores.

A ello se suma una línea eléctrica de 25 kilómetros que conectará el parque al sistema nacional. En conjunto, todas las obras representan una inversión de u$s 275 millones y prevén generar unos 350 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.

Semanas atrás, YPF Luz ya inauguró el primer proyecto de energías renovables desarrollado bajo el RIGI: El parque solar El Quemado, de Mendoza, el de mayor capacidad del país. Demandó un desembolso de u$s 211 millones.

La entrada en operación comercial de todo el complejo está prevista para enero de 2027.

“Nos sentimos muy orgullosos de que nuestro proyecto haga realidad una obra de ampliación de la capacidad de transporte, lo que permitirá integrar mayor generación renovable al SADI”, afirmó Martín Federico Brandi, CEO de PCR. El ejecutivo resaltó que la iniciativa ayuda a resolver uno de los cuellos de botella que limitaban el crecimiento de la red eléctrica y la incorporación de nuevas fuentes de generación.

Desde ArcelorMittal Acindar, en tanto, remarcaron que la inversión se encuentra alineada con la estrategia de descarbonización de la compañía. “Esta ampliación representa un paso decisivo hacia una matriz energética más limpia y diversificada, además de reforzar nuestra apuesta por una industria más competitiva y sustentable”, señaló Federico Amos, CEO de la siderúrgica.

Fuentes de la empresa explicaron que los nuevos capacitores instalados permiten sostener los niveles de tensión cuando aumenta la demanda de energía en Buenos Aires. Puntualmente, la obra amplía en alrededor de 440 MW la capacidad de transporte del corredor.

Una vez operativo, el parque abastecerá principalmente a ArcelorMittal Acindar, que participa del proyecto como socia de PCR. Parte de la energía generada será destinada al consumo industrial de la acerera y el resto se comercializará mediante contratos con otros grandes usuarios.

Nuevos proyectos

Aunque por ahora la prioridad está puesta en completar la puesta en marcha del Parque Eólico Olavarría, en PCR ya miran la siguiente etapa de expansión.