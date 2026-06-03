En mayo, la producción de vehículos cayó 21,5%, a 37.762 unidades, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Con este volumen, apenas 0,6% superior al de abril, en cinco meses, la industria automotriz acumuló una contracción del 19,3% a 167.629 unidades.

Las terminales atraviesan un período adverso. Además de la salida de producción de varios modelos que se hicieron hasta el año pasado, influyeron en la caída frenos de actividad por las adecuaciones que están haciendo algunas plantas para empezar a fabricar nuevos productos. Pero, fundamentalmente, desaceleraciones y hasta suspensiones que empezaron a implementarse por caídas de demanda, tanto de exportaciones como, fundamentalmente, del mercado local.

De hecho, el viernes, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) había informado que, en mayo, los patentamientos de autos nuevos cayeron 25,6%, a 41.921 unidades, la peor performance en lo que va del año.

En consecuencia con eso, las ventas mayoristas -es decir, de fábricas a concesionarias- del mes pasado sumaron 35.979 unidades, prácticamente lo mismo que en abril (35.976) y 39% por debajo de mayo del año pasado.

Desde enero, las entregas a las redes comerciales sumaron 184.033 unidades, 23,1% menos que en igual periodo de 2025.

Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales ascendieron a 11.882 coches, un 21,9% más que en abril pero 41,9% abajo contra mayo de 2025. En el acumulado, cayeron 40,9%, a 55.097 unidades.

Lo que sí mantuvo senda de crecimiento fue la venta de vehículos electrificados: 3697 unidades. Es 45,7% por encima del mes previo y 1757,8% contra un año antes. Entre enero y mayo, esta categoría creció 2611%, a 22.257 unidades.

Sin embargo, otra causa del retroceso en la producción es la caída de exportaciones. El mes pasado, se enviaron al exterior 25.237 vehículos, 6,1% menos que en abril y 4,2% por debajo del volumen de mayo del año pasado. Los despachos cayeron 2,2% en lo que va del año, a 104.520 unidades.

No es un dato menor. La industria automotriz tuvo en 2025 su segundo año consecutivo de caída en producción: 3,1%, a 490.876 unidades. El freno en exportaciones fue mucho mayor: 10,8%, a 280.589 ventas al exterior.

Razón principal por la cual, entre los pilotos del sector, que proyectaban un 2026 con crecimiento piso del 10%, ya generaba preocupación la pérdida de competitividad. Fundamentalmente, por la carga tributaria que afecta al sector.

En tal sentido, recientemente, el Gobierno anunció la eliminación gradual, a partir de julio y hasta llegar a 0 en un año, del 4,5% que hoy tributan las exportaciones automotrices.

“ Es u paso clave. Ahora, necesitamos el acompañamiento de provincias y municipios. Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado. Reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio ”, declaró Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa.

Para el ejecutivo, hombre clave de Stellantis, “ los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad ”.